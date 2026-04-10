Pemex reporta un nuevo incendio en la refinería Dos Bocas sin víctimas

El fuego se ha contenido a una bodega de desechos derivados de la producción de combustibles. Hace menos de un mes, un siniestro similar dejó cinco fallecidos

La estatal petrolera Pemex informó este jueves de que un nuevo incendio ha afectado a su refinería de Dos Bocas, en Tabasco. “Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo (...) hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, dijo en un breve comunicado. La empresa agregó que el incendio se registró en la bodega de coque, un desecho de la producción de combustibles. Hace menos de un mes, cinco personas fallecieron en un siniestro similar, incluyendo a cuatro trabajadores de una compañía externa que viajaban en un vehículo en una carretera federal cercana a las instalaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no se reportan personas lesionadas. “El incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado”, detalló la mandataria en su cuenta en X. El coque es un carburante rico en carbono, de uso industrial en siderúrgicas y fundiciones. Sin embargo, suele ser difícil de vender en los mercados internacionales por su alto contenido contaminante. “En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal”, añadió la mandataria.

El incendio de marzo llevó al Gobierno a reevaluar la permanencia de dos unidades educativas aledañas a la refinería. El jardín de niños y la primaria serán finalmente trasladadas, tras meses de quejas vecinales, informaron las autoridades este jueves.

La planta industrial, con capacidad instalada para transformar unos 340.000 barriles diarios de crudo en combustibles, inició operaciones en 2024, como un proyecto bandera del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Con una inversión de 21.000 millones de dólares, fue construida en un tiempo récord de tres años y aún está ejecutando una puesta en marcha por etapas, operando a casi 60% de su capacidad.