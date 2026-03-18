Sheinbaum pide a Pemex reubicar el colegio cercano a la refinería de Dos Bocas tras el incendio

El incendio de la Refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco, y las afectaciones para los habitantes que viven en sus proximidades han llevado al Gobierno a tomar medidas para evitar mayor impacto en la población. Claudia Sheinbaum ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que ha pedido a Petróleos Mexicanos, propietario de las instalaciones, que ayude a reubicar el colegio de primaria que colinda con las instalaciones tras las quejas de los padres de que el aire contaminado afecta a la salud de sus hijos. “Estamos viendo cómo se apoya para reubicar la escuela, aun cuando hay todos los dictámenes que dicen que no está en riesgo”, ha señalado la mandataria un día después del incendio en la refinería que se ha cobrado la vida de cinco personas, entre ellos una trabajadora de la pretolera estatal.

Los padres de los alumnos de la Escuela Primaria Rural Abias Dominguez Alejandro ya habían denunciado las afectaciones de tener que estudiar tan cerca de un mechero de petróleo encendido. El olor a químicos e hidrocarburos satura el ambiente y produce a los menores alergia, ojos llorosos o escurrimiento nasal, además de más crisis asmáticas de lo habitual, según han señalado los padres. Sin embargo, el Gobierno de México asegura que se han realizado todos los dictámenes periciales técnicos sobre las afectaciones para la población. “Y no salió [nada]”, ha recordado la presidenta. Sin embargo, el director de la escuela de primaria, Jorge Lamoyi, ha asegurado a este periódico que no tiene conocimiento de que Pemex esté colaborando para trasladar al centro educativo a una zona lejos de la refinería.

La petición de los padres ha vuelto a cobrar relevancia tras el incendio que registró la refinería este martes a las seis de la mañana. El accidente se produjo en la barda exterior del complejo, debido a una acumulación de residuos de hidrocarburos, derivada de las lluvias e inundaciones que han azotado al territorio. El exceso de agua provocó un desborde de residuos aceitosos al exterior de la refinería, que se estancaron y se encendieron por la caída de un rayo, tal y como apunta el Gobierno estatal como causa preliminar del accidente. “Ayer mismo se fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando pues a las familias en todo lo que requieran, a todas las familias perdieron a un ser querido”, ha añadido la presidenta, quien asegura que hay un peritaje en marcha por parte de la Fiscalía General de la República para esclarecer las causas del siniestro. Sheinbaum también ha señalado que la Refinería, una de las obras insignias de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, no ha sufrido ningún daño y está operando “al 100%”.