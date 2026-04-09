Las escuelas que colindan con la refinería Dos Bocas serán reubicadas tras años de quejas por contaminación

El jardín de niños y la primaria que colindan con la Refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco, serán reubicados finalmente. El alcalde del municipio de Paraíso, Alfonso Baca, informó de que una inmobiliaria ha donado un predio donde se podrán alojar ambos centros educativos. La resolución llega a un mes de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiese a Petróleos Mexicanos, propietario de las instalaciones, que ayudase a reubicar los colegios, luego de un incendio en la planta. Los padres de familia de esos planteles han denunciado desde la inauguración de la refinería, hace cuatro años, que el aire contaminado afecta a la salud de sus hijos.

La empresa inmobiliaria Sevilla donó un terreno de 10.263 metros cuadrados ubicado en el ejido Puerto Ceiba, a solo 2,8 kilómetros de la ubicación actual de las escuelas. Se trata de la Escuela Primaria Rural Abías Domínguez Alejandro y el Jardín de Niños Agustín Melgar, donde los padres y profesores han hecho protestas por la cercanía con un mechero petrolero encendido de forma permanente. Según sus testimonios, el olor a químicos e hidrocarburos satura el ambiente y produce a los menores alergia, ojos llorosos o escurrimiento nasal, además de aumentar las crisis asmáticas más de lo habitual. El Gobierno federal ha sostenido, sin embargo, que no existe evidencia de una afectación a la población, según los dictámenes periciales. “No salió nada”, dijo entonces la presidenta.

Finalmente, el Gobierno consideró la reubicación tras el incendio del pasado 17 de marzo en la refinería, que dejó cinco personas muertas. El accidente se produjo en una barda exterior, por acumulación de residuos de hidrocarburos, derivado de las lluvias e inundaciones en la zona. El exceso de agua provocó un desborde de residuos aceitosos al exterior de la refinería, que se estancaron y se encendieron por la caída de un rayo, de acuerdo con el informe del Gobierno estatal de las causas del accidente.

“Fue el director de refinación de Pemex a la zona para poder ayudar a la gente y también está ahí el área de apoyo social y de gestión social de Pemex, ayudando y apoyando pues a las familias en todo lo que requieran, a todas las familias perdieron a un ser querido”, dijo entonces la presidenta. Sheinbaum también señaló que la Refinería, una de las obras insignias de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, no sufrió ningún daño.