Trump pone a una veterana médica militar al frente de la agencia de prevención sanitaria en EE UU

Si recibe la confirmación del Senado, se convertirá en el cuarto responsable de los CDC desde que el republicano asumió por segunda vez la presidencia

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha designado este jueves a Erica Schwartz, que fue subdirectora general de Salud Pública en su primera Administración, como próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en sus siglas inglesas). En una publicación en sus redes sociales, Trump describió a Schwartz, veterana médica militar, como “increíblemente talentosa”. “¡Ella es una ESTRELLA!”, subrayó con sus habituales mayúsculas enfáticas y anunciando a la vez la nominación de Sean Slovenski como subdirector. Si Schwartz recibe la confirmación del Senado, se convertirá en el cuarto responsable de la agencia en poco más de un año.

Los CDC, con sede en Atlanta, son una de la docena de agencias que dependen del Departamento de Salud, y están encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas sanitarias prevenibles, como en su día el coronavirus, cuando ejercieron de hoja de ruta para establecer recomendaciones y profilaxis, incluida la primera campaña de vacunación, así como datos de transmisión y prevalencia del virus y sus variantes. Pero ese determinante papel se ha convertido en zozobra e inestabilidad desde que Trump asumió por segunda vez la presidencia, en enero de 2025, con una sucesión de jefes en su mayoría interinos.

La agencia está bajo la supervisión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien había prometido no modificar el calendario nacional de vacunación. Sin embargo, poco después de asumir el cargo, Kennedy, un conspicuo antivacunas, anunció su intención de cuestionar el calendario de vacunación infantil con una revisión sustancial de las recomendaciones de inmunización. Un juez federal suspendió en marzo temporalmente algunas de esas iniciativas.

La primera elección de la Administración de Trump para dirigir los CDC fue el excongresista de Florida David Weldon; sin embargo, su audiencia de confirmación ante el Senado, programada para marzo de 2025, fue cancelada una hora antes de su inicio. En aquel momento, Weldon, que es médico de profesión, dijo haber sido informado de que no había suficientes senadores dispuestos a votar a su favor.

A continuación, fue el turno de Susan Monarez, que fungía como directora interina de los CDC. Monarez fue confirmada por el Senado, pero fue destituida en menos de un mes por no compartir la misma línea de acción en la política de vacunación de Kennedy.

Varios miembros clave del comité científico de los CDC renunciaron en señal de protesta, afirmando que la destitución de Monarez frustraba sus esperanzas de que un director de la agencia pudiera salvaguardar la investigación científica y las recomendaciones sanitarias de los CDC frente a la injerencia política. Desde entonces, se ha producido un constante ir y venir en la cúpula de la agencia, con el cargo temporal de director interino pasando de un funcionario a otro. El director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, ha sido el encargado de supervisar los CDC durante las últimas semanas.

Durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes celebrada el jueves, Kennedy calificó de extraordinario el nuevo equipo al frente de los CDC. “Creo que este nuevo equipo realmente será capaz de revolucionar los CDC y volver a encauzarlos”, señaló.

La nominación de Schwartz se produce en un momento en que Casey Means —la candidata elegida por Trump para otro cargo clave en el ámbito de la salud, el de Cirujana General de Estados Unidos— ha tenido dificultades para lograr su confirmación. El estancamiento de la nominación de Means —tras haber comparecido en una audiencia de confirmación en febrero— refleja el escepticismo que legisladores de ambos partidos han manifestado respecto al rumbo que Kennedy ha impreso a su departamento.

Bajo su dirección, los CDC han experimentado cambios radicales, incluyendo despidos masivos y una reestructuración que, según él, ayudó a reducir la “expansión burocrática”. Kennedy se ha convertido en blanco de las críticas de los científicos por sus heterodoxas opiniones sobre asuntos de salud pública. El año pasado, canceló la financiación de 22 proyectos para el desarrollo de vacunas, una inversión de 500 millones para desarrollar fármacos basados en ARN mensajero que podrían llegar a todo el mundo.

Schwartz trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, y tiene un título en Medicina por la Universidad de Brown y otro de abogada por la de Maryland.