Amitav Acharya, politólogo: “EE UU tiene un poder destructivo inmenso pero poco para reconstruirse”

El politólogo y profesor distinguido en la School of International Service de la American University de Washington, Amitav Acharya, ha presentado este martes en Barcelona su libro The Once and Future World Order en un acto en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), apoyado por el World in Progress, iniciativa del Grupo PRISA. El debate, moderado por el periodista de EL PAIS Lluís Pellicer y con la participación de Inés Arco, investigadora principal del CIDOB especializada en la región Asia-Pacífico, forma parte del ciclo de conferencias ¿A dónde va el mundo?, centrado en los cambios del orden internacional en un contexto de creciente complejidad global. Frente a la urgencia del presente, Acharya propone una mirada de largo recorrido: una revisión de miles de años de historia, incluyendo varios procesos atravesados por otras civilizaciones, para entender cómo se ha construido y cambiado el orden mundial. “EE UU tiene un poder destructivo inmenso pero poco poder para reconstruirse”, ha afirmado el profesor en referencia al futuro de la potencia global.

El profesor lleva años investigando el declive del orden liderado por Occidente y, aunque el debate se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, su enfoque se sitúa en una escala mucho más amplia. Su trabajo recorre desde las civilizaciones sumerias hasta la actualidad, en un intento de alejarse de las lecturas centradas únicamente en las grandes potencias. Para él, su estudio “no es solo una historia de los imperios, sino de civilizaciones y sociedades”, plantea, al subrayar las similitudes entre contextos históricos aparentemente lejanos. Según el autor, tras el declive de una gran potencia se abren dos escenarios posibles: que otra ocupe su lugar o que se imponga un periodo de desorden global, como “ocurrió tras la caída del Imperio Romano.” Además de elaborar sobre temas como el comercio internacional y la diplomacia en los periodos históricos destacados, la seguridad ha tenido su destaque durante el debate.

Por ello, el profesor no ha dejado de reflexionar sobre el actual contexto global tras la vuelta de Donald Trump y los impactos de sus políticas militares. En el terreno de la seguridad internacional, Acharya ha defendido que Europa no debe seguir en la dependencia de Estados Unidos como principal garante de la seguridad europea, y advirtió de la necesidad de prepararse para un escenario distinto. “Cuando deja de funcionar, hay que decidir si cerramos la casa o empezamos a actuar”, ha señalado. En ese sentido, ha recordado que Europa dispone de dos potencias nucleares y que su capacidad de actuación depende, en gran medida, de la voluntad política.

Durante el debate, el profesor ha insistido en que la seguridad global ya no está bajo el control exclusivo de Washington. “Vivimos una época de unilateralismo, pero no necesariamente una era”. Frente a este escenario, ha defendido la diversificación como “estrategia clave de seguridad” y ha defendido la necesidad de combinar distintos marcos de cooperación. Aunque considera la importancia del multilateralismo, también reivindica el papel del bilateralismo como herramienta pragmática en un mundo en transformación.

Con la presencia del ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y actual presidente del Cidob, Josep Borrell, el encuentro también ha terminado con la reflexión sobre el papel de España en este nuevo equilibrio global. Como “potencia media”, Acharya considera que el país “tiene un margen limitado para resolver los grandes conflictos internacionales”, pero sí capacidad de influencia. “España tendrá que decidir dónde y cuándo puede actuar”, ha apuntado, sugiriendo América Latina como un espacio prioritario. En esa línea, ha defendido la creación de coaliciones entre potencias medias basadas en principios como la no agresión y la no intervención. “Hay que construir puentes con otros países”, ha concluido.