El cantaor Miguel Poveda descubre unos versos inéditos atribuidos a Federico García Lorca

El cantaor Miguel Poveda ha encontrado un poema inédito de Federico García Lorca en el reverso del manuscrito de Gacela de la raíz amarga tras comprar la pieza, según ha adelantado RTVE. Una de las mayores expertas en el poeta, Pepa Merlo, ha asegurado que la caligrafía y los conceptos tratados en el poema dan autenticidad al texto. “Esa es la letra de Federico, tienes ahí un hallazgo. Algo nuevo de Federico”, ha dicho en una entrevista en Televisión Española, y ha agregado que “nadie había dado importancia” a los garabatos porque estaban en el reverso de La gacela de la raíz amarga. Según la filóloga, Lorca “está estructurando esa importancia que él le daba al tiempo”.

“Canto / El reloj cuenta maquinalmente las horas / Da lo mismo las siete que las doce / Yo no estoy aquí / Es la señal de carne que dejé al irme / Para saber mi sitio al regresar”.

Poveda ha recitado la creación del granadino hasta ahora desconocida, que ha denominado “un regalo para el corazón”. El documento será incluido en el libro que el cantaor está por publicar junto a Merlo: Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca, de la editorial del centro cultural granadino que fue la casa de Lorca y que Poveda lidera. En el texto, buscan estudiar el poema hallado, pero también partituras, libretos y otros textos inéditos del poeta.

El descubrimiento se conoce en vísperas del estreno del documental Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir, también de Miguel Poveda, quien “busca encontrar respuestas en los lugares que el poeta una vez habitó, explorar lo que permanece oculto y a su vez encontrarse a sí mismo”. La película fue estrenada en el Festival de Málaga y llegará al público el próximo 23 de abril en cines, con 39 Escalones Films.