Siga la intervención de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, en la comisión del ‘caso Koldo’ del Senado

Es la tercera vez que está citada en la Cámara alta, tras no acudir las dos anteriores

Es la tercera vez que está citada, tras no acudir las dos anteriores. El Partido Popular ha convocado este jueves a Francisca Muñoz Cano, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo.

Muñoz Cano no se presentó las dos veces anteriores esgrimiendo “problemas de salud”. La previsión es que esta vez sí acuda a las 16.30 a la Sala Clara Campoamor de la tercera planta, donde será interrogada por los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara alta.

Así ha sido, pero con retraso. Tanto, que ha tenido un punto de cómico. Muñoz Cano se ha empeñado en comparecer con dos abogados. El nivel ha sido tal que el presidente de la comisión, del PP, ha activado el micrófono para explicar el retraso. Ha dicho que por mucho que “se empeñe” la compareciente no va a ser así. “Cualquier abogado lo sabría”. Minutos después, Muñoz Cano ha entrado por la sala junto a un solo abogado y ha dicho que no iba a declarar.

“Me acojo”, ha dicho Muñoz Cano tras sacar un papel de una carpeta azul, colocarse unas gafas negras y leer, “a la dispensa legal de prestar declaración al encontrarse mi marido investigado en un proceso legal aparantemente por los mismos hechos de esta comisión. Por lo anterior y dado mi estado de salud, solicito se me permita abandonar la sala”. El presidente, sin embargo, no ha permitido que se marche de la sala. El interrogatorio continúa.

Muñoz Cano figura, según la Guardia Civil, como “exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000”, empresas bajo el foco de las pesquisas ligadas a la operación policial que dio origen al caso Koldo, que lleva su nombre por el principal asesor del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ambos en prisión preventiva.

La Guardia Civil localizó también una conversación de WhatsApp entre el empresario Antxon Alonso, que presuntamente comparte una empresa con Cerdán, y su esposa, Karmele Atutxa. La conversación data del 9 de septiembre de 2021. En ella se desprende “cierta preocupación”, según describe el instituto armado, por los “gastos desmedidos” en los que habría estado incurriendo la esposa de Cerdán. Esta es la transcripción literal. Habla Karmele Atutxa:

—La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés.

E insiste: “Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. La tenéis que coger entre los dos y hablarle claro”. Antxon responde: “Hemos quedado en pararlo”.