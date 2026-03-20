Alejandro Fernández (PP): “Illa imita a la perfección el ‘procés’ con la inestabilidad”

El líder popular vincula la decisión del presidente de la Generalitat de retirar las cuentas a las elecciones en Andalucía

Alejandro Fernández (Tarragona, 49 años), líder del PP catalán, dice que el president Salvador Illa es un perfecto imitador del procés por la inestabilidad y el bloqueo en el que dice que ha sumido Cataluña. Illa retiró el miércoles el proyecto de presupuestos, que debían someterse hoy al debate a la totalidad, para evitar una derrota en el Parlament al no lograr el voto de ERC. Las dos partes confían en pactar ahora las cuentas en junio.

Pregunta. ¿Le ha sorprendido esa retirada de las Cuentas?

Respuesta. No. Illa prometió acabar con el procés, pero lo imita a la perfección. Jugadas maestras, astucias, faroles, inestabilidad y bloqueo permanente.

P. Pero ¿no cree que el procés se ha acabado ya?

R. La cuestión no es si se repite lo de 2017. El procés se ha convertido en un proceso español en el que se ha extendido ese bloqueo, el engaño, la inestabilidad y la incapacidad de avanzar.

P. Usted vincula la retirada de los Presupuestos a las elecciones andaluzas. ¿A qué se refiere?

R. Lo explican en privado los socialistas y se ha publicado. El PSOE no quiere enviar a la ministra Montero a las urnas andaluzas teniendo que explicar el acuerdo al que se ha llegado en Cataluña. Y ha pesado en la decisión final.

P. ¿No es un exceso que su portavoz, Juan Fernández, dijera que las Cuentas son de naturaleza soviética y comunista?

R. Están corredactadas por los comunes y ellos mismos admiten que el marxismo sigue siendo su ideología. Y que el proyecto tiene ramalazos marxistas-comunistas es indiscutible. La política de vivienda es comunista: es la liquidación de la propiedad privada y la imposición de la administración a los propietarios.

P. En el Parlament, ha apelado en varias ocasiones a la metáfora de la motosierra de Milei para denunciar, dice, el despilfarro del gasto público. ¿No es difícil eso sin presupuestos?

R. Cataluña tiene casi 300 organismos públicos, consorcios, grupos de trabajo, observatorios, taulas del pacte. El nivel de despilfarro público es brutal. Milei tiene expresiones que gustan más y otras menos, pero la de la motosierra me parece profundamente acertada.

P. ¿Sigue sin creerse el plan estrella de Illa de construir 50.000 pisos? Dicen que están en fase de producción 22.000.

R. A lo mejor han echado un ladrillo al suelo y dicen que están en marcha. Lo que sabemos es que han comprado 400 pisos a bancos. No me parece mal. Lo que me parece mal es que engañen a la gente y fijen unas condiciones imposibles a los constructores. Es una estafa.

P. ¿Qué harían ustedes para solucionar el problema de la vivienda?

R. Proponemos tres cosas. Primero, facilitar a los propietarios que alquilen sus inmuebles con garantías de que van a cobrar; segundo, bajada de impuestos a propietarios y compradores; y tercero, dar facilidades a la construcción. El derecho a la vivienda lo tiene que garantizar la administración, no los propietarios.

P. ERC condiciona su voto a las cuentas a lograr la recaudación del IRPF. ¿Qué le parece?

R. Que los acuerdos de financiación que funcionan son los que se hacen entre todos. ERC y PSC firmaron uno idéntico al de ahora en 2009 y al año y medio decían que era un fracaso. También hablaban entonces de financiación singular y ordinalidad. El último que funcionó lo firmaron todas las comunidades en 2001.

Alejandro Fernández, en un despacho del Parlament de Cataluña. Massimiliano Minocri

P. ¿Puede Cataluña prescindir de los 4.700 millones extras que le comportaría el modelo?

R. ¿Alguien se cree de verdad que por arte de magia llegarán 4.000 y pico millones? Yo no.

P. ¿Y cuál es su propuesta?

R. Lo único que funciona es fijar las necesidades de cada comunidad; dos, en qué te lo gastas; hacer un plan de viabilidad y repartir.

P. ¿Ve posible una aproximación de PP y Junts?

R. Un partido que sostiene que España es una dictadura fascista y que los que no pensamos como ellos somos ñordos [término despectivo para referirse a los españoles] y colonos está fuera del diálogo constitucional y del marco legal. Otra cosa es que el PP presente una propuesta para alargar la vida útil de las nucleares o bajar impuestos y que Junts se sume. Pues perfecto. Pero ustedes hablan de acuerdos más amplios y son dimensiones distintas

P. ¿Qué balance hace del ciclo electoral en varias comunidades? ¿No han dado alas a Vox?

R. Positivo. Vamos a gobernar en todas. No podemos normalizar la idea de que se puede gobernar eternamente sin mayoría ni presupuestos como hace el sanchismo. No los había y se fue a las urnas. Y la gente ha decidido que el PP gobierne, pero que se va a tener que entender en la investidura con Vox. Hay que respetar su voluntad.

P. Tuvo hace dos años desencuentros con Feijóo y dice que ahora está en plena sintonía con Génova. ¿Qué ha cambiado?

Alejandro Fernández, durante la entrevista. Massimiliano Minocri

R. A veces tenemos la tendencia de analizar cosas que son muy lejanas. La estrategia hoy, y hace ya bastante tiempo, es plenamente compartida. La clave es que diseñamos juntos la campaña (la de 2024) y los resultados fueron muy buenos (de 3 a 15 escaños).

P. Si es así, ¿por qué no convocan el congreso regional?

R. Son cuestiones que tienen que dirimirse internamente, aunque también están condicionadas por el calendario electoral.

P. ¿Por qué el PP rechaza que el catalán sea oficial en Europa?

R. Las grandes naciones de Europa no tienen ninguna intención de aceptar que los Estados estén representados por más de una lengua. Se abriría la veda a una Torre de Babel. Han dicho que no. Lo lógico es que la lengua que nos representa en el Parlamento Europeo sea el español

P. ¿Cuál debe ser la posición del PP sobre la guerra de Irán?

R. La que ha trasladado Núñez Feijóo es ponderada, adecuada y la compartimos plenamente.

P. ¿Está con Ayuso, a favor de la guerra, o de Rueda, en contra?

R. Estoy con Cataluña y con España. Esto no es un club de fans. Solo faltaría que tuviéramos que adherirnos a unos u otros.

P. ¿Ha salido Sánchez reforzado?

R. Ha hecho teatro e intenta engañar a la gente. Su “no a la guerra” tiene matices. Ha enviado una fragata, de guerra, y no iba Lennon cantando Imagine.

P. ¿No distingue entre un ataque unilateral y la legítima defensa en Chipre?

R. Tengo la costumbre de no tragarme pulpo como animal de compañía. A mí no me toman el pelo. Mucho teatro y postureo en la posición de Sánchez de cara a la opinión pública. Pero a la hora de la verdad, nada de nada.