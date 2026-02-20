Montero defiende su continuidad en el Gobierno para “beneficiar a Andalucía”

La vicepresidenta primera adelanta que las ayudas para el temporal se cobrarán antes que las de la Junta y anuncia la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tiene previsto adelantar su salida del Gobierno hasta que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, disuelva el Parlamento de Andalucía y fije las fechas de las elecciones no más allá del mes de junio. Entiende Montero que “merece la pena” continuar, “porque eso significa trabajar y beneficiar a Andalucía”, ha afirmado en un encuentro informativo en Sevilla organizado por Europa Press.

La candidata socialista ha puesto números a esa afirmación. “Eso se llama 5.700 millones de euros del sistema de financiación, 19.000 millones de condonación de la deuda y 7.000 millones para el temporal”, ha dicho. La dirección del PSOE achacó los malos resultados obtenidos por la exministra de Educación Pilar Alegría en Aragón (dejó el cargo cuando no tuvo más remedio) a que no había tenido tiempo para lanzar su candidatura. Y Montero considera que es más útil para Andalucía permaneciendo en el Consejo de Ministros.

Ha asegurado que esta comunidad es la más beneficiada en su propuesta de modelo de financiación autonómica, rechazada por la totalidad de las comunidades gobernadas por el PP y cuestionada también por las presididas por los socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. “Andalucía es la comunidad más favorecida. Supone 4.850 millones más al año, mientras que el presidente de la Junta exigía 4.000 y dice que no. De los 21.000 millones que pone España, Andalucía recibiría el 23%, muy por encima de su población. Si los debates no fueran cainitas, este tendría que ser el debate”, ha asegurado.

Al dinero por el reparto de la financiación autonómica, la ministra de Hacienda ha sumado partidas del Fondo de Compensación Interterritorial, que no financia servicios públicos, sino que sirve para converger en renta, y el nuevo fondo climático destinado para las regiones del Mediterráneo. En total, 5.700 millones de euros más al año. “Se mire por donde se mire, Andalucía sale ganando”, ha enfatizado. “El presidente de la Junta no reconoce una propuesta porque viene de un adversario político. Prefiere dejar a Andalucía sin 5.700 millones. Si no reformamos ahora, no se va a poder reformar en 15 años”, ha sostenido.

Montero ha prometido que los primeros pagos de las ayudas por los efectos del tren de borrascas que ha afectado a Andalucía, con un montante global de 7.000 millones, van a empezar “de inmediato” porque “la gente no puede esperar al mes de junio”, ha dicho en alusión al plazo puesto por el Gobierno andaluz para hacer efectivo su paquete de medidas, que asciende a 1.780 millones de euros.

La candidata socialista también ha anunciado la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, una obra largamente prometida por los sucesivos gobiernos. Sevilla es la provincia por la que se presentará Montero y la que más diputados aporta al Parlamento. En las autonómicas de 2022, el PP por primera vez en una competición electoral superó al PSOE en votos y escaños. El estudio de viabilidad saldrá a información pública antes del verano. Tendrá un presupuesto base de licitación de 296 millones, 4,7 kilómetros de vía nueva y el 92,5% del trazado será en túnel.