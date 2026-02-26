Ir al contenido
CAUSO CONTRA EL FISCAL GENERAL

El Supremo rechaza anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que pidieron absolver a García Ortiz, firman un voto particular

Álvaro García Ortiz, durante una de las sesiones del juicio contra él, en noviembre pasado en el Tribunal Supremo.J.J. Guillén (EFE)
Reyes Rincón
Reyes Rincón
Madrid -
El Tribunal Supremo rechaza anular la condena por revelación de secretos de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado. La decisión ha sido adoptada por cinco de los siete miembros del tribunal que juzgaron a García Ortiz, los mismos que suscribieron la condena. Las otras dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, han redactado un voto particular. La Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz, y la Fiscalía pidieron al Supremo que anulara la sentencia al considerar que vulneraba derechos fundamentales, una petición que ya sabían que tenía pocas opciones de prosperar, pero que era necesaria para poder recurrir ahora en amparo al Tribunal Constitucional.

El alto tribunal condenó a García Ortiz en noviembre a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le impuso una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. La Sala Penal condenó al jefe del ministerio público tanto por la filtración del correo del abogado de González Amador como por la nota informativa emitida por la Fiscalía para desmontar la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con González Amador. “El fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”, recoge la sentencia que, según el incidente de nulidad presentado por la Abogacía supone un “secuestro y acallamiento” de la función del fiscal general de emitir comunicados o desmentidos cuando la institución se ve “gravemente atacada”.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]

