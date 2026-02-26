La Costa del Sol alerta de pérdidas millonarias por la falta de conexión directa de AVE entre Madrid y Málaga

El mensaje es directo. “Tu tren nº06618 previsto para el día 12/03/26 con salida de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes a las 20:30 y llegada a Málaga - María Zambrano a las 23:17 ha sido cancelado debido a: Fuerza Mayor”. Es el que han recibido miles de personas que tenían previsto viajar entre ambas ciudades hasta el 23 de marzo con Ouigo. Y es similar al enviado por Iryo. Ambas compañías han cancelado sus conexiones después de que Adif les haya informado de que el último tramo, entre Antequera y la capital malagueña, está inoperativo por la caída de un talud el pasado 4 de febrero. Ahora solo queda Renfe, con 14 servicios diarios y que requiere de autobús para sortear la zona averiada. Algo que ha soliviantado a la industria turística, que prevé pérdidas millonarias de hasta 300 millones de euros entre el cercano festival de cine y la próxima Semana Santa porque muchas personas preferirán no viajar por no subirse a un bus.

El último día que Málaga tuvo conexión directa por tren con Madrid fue el pasado 18 de enero. El fatídico accidente en Adamuz paralizó el tráfico hacia el sur de la península. Y las dificultades para reparar el tramo ―por la investigación policial, las constantes lluvias y los daños causados en las vías y las catenarias― no hicieron posible retomarlo hasta un mes después. Para entonces había otro problema: a las 5.50 horas del 4 de febrero había caído un talud en el kilómetro 121, a la altura de la localidad malagueña de Álora, por las intensas lluvias que dejó la borrasca Leonardo. El desprendimiento empezó en la parte alta de una colina en una zona “compleja e inestable”, según fuentes de Adif, que explican que las tareas para estabilizar el terreno son complicadas. Y, aunque estaba previsto que los trenes pudieran pasar a principios de marzo, la próxima fecha ―aunque no definitiva― se ha alargado. “El restablecimiento de la circulación no será antes del 23 de marzo”, señalan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Esa misma frase formó parte del mensaje enviado a las operadoras Iryo y Ouigo, que decidieron cancelar todos sus trenes y dar la opción a sus clientes de cambiar la fecha del viaje o pedir el reembolso del importe. “Empezaremos a operar cuando Adif nos comunique que se puede”, explican desde Iryo, donde han ajustado hasta 40 empleos por el corte de la línea. Solo queda Renfe, que desde el pasado 18 de febrero cuenta con un servicio alternativo de transporte por carretera “para garantizar la movilidad entre Málaga y Madrid”, según fuentes de la compañía. Con billetes a entre 22 y 35 euros, sus viajeros pueden ir en alta velocidad hasta Antequera y, desde allí, tomar un autobús hasta la capital malagueña. Aun así, los usuarios tienen múltiples dudas porque, por ejemplo, a media mañana de este jueves no había ningún billete a la venta hasta el 23 de marzo en una web. Para varias usuarias era algo “incomprensible” y “contradictorio”. “Se trata de ajustes temporales en la web”, decían desde la compañía.

Estación del AVE María Zambrano de Málaga a primera hora del 19 de enero, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

La situación ha levantado al turismo, consciente de que la línea movió a 3,2 millones de personas en 2024, último dato disponible y publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tras la temporada de lluvias el sector confiaba en alzar el telón de la temporada turística este mes de marzo, pero de momento, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) asegura que las reservas han caído hasta en un 30%. Además, creen que la fecha dada por Adif “tampoco es una garantía”, según su presidente, José Luque, que teme nuevos retrasos. El sector cree, además, que las familias no viajarán a última hora: que están decidiendo sus viajes ahora y que la falta de competitividad de Málagá, les hará optar por otros destinos.

“Plan de choque”

La primera gran cita turística malagueña a corto plazo es el Festival de Cine, que arranca el próximo viernes 6 de marzo. Con más de 4.000 invitados, muchos de ellos llegados desde Madrid, la organización hace malabares para cerrar sus viajes. Ya sea aumentando los billetes de avión, mediante vuelos chárter o utilizando transporte propio desde Antequera. “Nuestro esfuerzo está centrado en la búsqueda de las mejores alternativas para que el Festival no se vea afectado por estas circunstancias”, explican desde el evento, donde no prevén, eso sí, que la afluencia caiga por los problemas de la alta velocidad. Ninguna estrella del celuloide se quedará por el camino.

Más importante aún es la Semana Santa, que arranca el 27 de marzo, apenas cuatro días después de la fecha prevista para la vuelta de los trenes directos y suele llevar hasta la provincia malagueña a alrededor de un millón de visitantes. El presidente de la Diputación Provincial y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado (PP), anunció hace dos semanas que las pérdidas causadas hasta entonces superaban los 109 millones de euros, cifra obtenida a partir de un complejo cálculo a partir de datos de viajeros, estimaciones de usuarios perdidos y factores que reducen el número de viajes en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este, eso sí, asegura que el 86% de los viajes turísticos, de trabajo o familiares entre Madrid y Málaga se hacen en tren frente al 14% del avión, aunque olvida por completo al vehículo privado. Y recuerda que un estudio del BBVA indica que durante los días posteriores al accidente de Adamuz no se observaron “efectos diferenciales relevantes en términos agregados sobre el consumo realizado en esos territorios [las provincias andaluzas afectadas: Málaga, Sevilla y Córdoba]”.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal alertó esta semana de que las pérdidas para esas provincias superaban los 190 millones de euros. Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, elevaba la cifra este jueves a unos 300 millones, igual que Aehcos. “Va a más. Es muy preocupante”, señalaba durante un congreso. “Necesitamos un plan de choque. Esto es más profundo que un accidente en Adamuz o un talud en Álora. Es la escasa inversión en mantenimiento de infraestructuras críticas”, señalaba al tiempo que acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de “no tener un plan de acción concreto”. Para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, los números anunciados por los dirigentes políticos y empresariales “parecen cifras más sacada de barra de bar que de otro sitio”. Salas recordaba que el tren sigue funcionando salvo el último trayecto en autobús y añadía que ya hay previstos 21 trenes entre Madrid y Málaga para el próximo Viernes de Dolores y que están ya prácticamente todos los billetes vendidos.