Gaudí en chocolate: una exposición de 10 huevos de pascua inspirados en el Park Güell

La emblemática Sala Hipòstila del Park Güell acoge desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril una exposición inusual. En colaboración con el Gremio de Pastelería de Barcelona, el parque gestionado por BSM, ha seleccionado a 10 maestros pasteleros para presentar huevos de pascua gigantes inspirados en distintos elementos del parque. La muestra, titulada Gaudí en chocolate, inaugura la tradicional temporada de monas en la capital catalana y combina varias celebraciones actuales de la ciudad: el centenario de Antoni Gaudí y la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura. El huevo ganador de una votación pública se exhibirá posteriormente en el Museo del Chocolate de Barcelona, mientras que el resto se repartirán en una ceremonia con niños de escuelas próximas al parque.

Los pasteleros tenían una única condición: interpretar algún elemento del Park Güell, uno de los símbolos más reconocibles de Barcelona. Las piezas fueron seleccionadas a partir de una convocatoria abierta a todas las pastelerías agremiadas. Miquel Zaguirre, presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona, ha subrayado que “el trabajo realizado por Gaudí inspira a los artistas”. El simbolismo y los colores del parque aparecen reinterpretados en chocolate a través de distintas formas desde la característica salamandra hasta las curvas de los bancos o las columnas de la propia Sala Hipòstila donde se exhiben las obras. Participan pastelerías de Barcelona, pero también de localidades como Vic, Terrassa, Esparreguera o Tarragona.

Exposición 'Gaudí en xocolata' reúne a 10 maestros pasteleros, que reinterpretan la obra de Gaudí en forma de huevos de Pascua, en el Park Güell. En la imagen, el pastelero Adan Saez frente a su creación. GIANLUCA BATTISTA

Uno de los participantes es Adán Sáez, de la pastelería Xocosave, en Riudoms, localidad que muchos consideran el lugar de nacimiento de Gaudí. Inspirado por él, Sáez ha trabajado junto a su equipo durante el último mes, aprovechando los ratos libres en plena temporada alta para las pastelerías. Su obra ha llamado la atención tanto por el tamaño del huevo como por la figura del arquitecto reproducida en chocolate. “Aquí todo tiene su desafío: lograr estas dimensiones con chocolate, pero queríamos representar a Gaudí abrazando su obra”, ha explicado. Según comenta, como ocurre en muchas construcciones del propio Gaudí, la pieza “no cuenta con una estructura interior que la sostenga”, está hecha y sostenida íntegramente de chocolate.

Otro de los participantes, José María Rodríguez, de La Pastisseria, en la calle Aragón, ha dedicado tres semanas a su creación. Su propuesta rinde homenaje a los conocidos bancos del Park Güell sin perder la forma clásica del huevo de Pascua. Entre otros nombres destacados figura también Lluc Crusellas, ganador del World Chocolate Masters en 2022, que presenta la pieza titulada El huevo por la ventana.

Durante el periodo de exposición, los visitantes podrán votar su pieza favorita mediante un código QR situado al pie de cada obra. El huevo ganador se trasladará al Museo del Chocolate el 9 de abril. Los demás se romperán en una celebración con niños de escuelas cercanas, siguiendo la tradición catalana de la mona de Pascua, en una actividad titulada Trencadís del Trencadís, una ruptura simbólica de las piezas de chocolate.

La celebración coincide además con un año especialmente simbólico para la ciudad: el centenario de Antoni Gaudí, los cien años de la apertura del Park Güell a la ciudadanía y la designación de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura. Aunque las piezas se exhiben protegidas tras un cristal y en un espacio con sombra y ventilación constante, queda la incógnita de si las diez obras de chocolate resistirán intactas hasta el final de la exposición. “¡Y tanto!”, han respondido entre risas los pasteleros cuando se les ha planteado la duda. A cierta distancia, algunos niños que visitan el parque observan las piezas con expectación, esperando el momento en que llegue la hora de romper el chocolate.