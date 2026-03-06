Urtasun acusa a PP y Vox de plegarse a los Estados Unidos: “¿Qué le deben a Trump y a Netanyahu?”

Mantener la oposición a Donald Trump en las instituciones y recuperar el espíritu del no a la guerra en las calles. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha planteado este viernes la receta de Comuns para hacer frente a la guerra en Irán y ha aplaudido el “valiente” posicionamiento del Gobierno ante el conflicto. “En estos momentos tan graves donde se vulneran derechos, se puede tener voz propia. No sirve de nada doblegarse ante Trump”, ha remarcado el político catalán. Urtasun también ha criticado a PP y Vox por defender los “intereses extranjeros” y ha reclamado al Gobierno un paquete de medidas sociales ante los posibles efectos económicos del conflicto.

Desde la sede de Comuns en Barcelona, el ministro ha insistido en que la comunidad internacional debe movilizarse para “hacer frente a un desafío extremadamente peligroso y de consecuencias incalculables”, en el que “plegarse ante Trump es una estrategia fallida”. “Hay un momento en que se debe decir basta, y la agresión no puede ser una vía de solución”, ha remarcado. En esta línea, Urtasun ha pedido recuperar el ‘espíritu de Barcelona’ que se opuso en 2004 de forma masiva en las calles de la capital catalana a la guerra de Irak. “Sabemos cómo fue aquella manifestación. Estamos convencidos de que Barcelona y Cataluña volverán a ser un faro de paz”.

Rodeado de la cúpula de Comuns, Urtasun también ha criticado a la vez la posición de PP y Vox, a quienes ha acusado de “plegarse” ante los líderes de Estados Unidos e Israel. “¿Qué le deben Feijóo y Abascal a Trump y Netanyahu para tener esta posición?" Nunca pensábamos que Feijóo haría regresar al PP de la época de Irak. Le pido que sea fiel a la ciudadanía, que mayoritariamente rechaza esta guerra, y no a los intereses extranjeros", ha insistido el ministro. La posición del Gobierno debe ser, ha asegurado, “regresar a la mesa de negociación y la diplomacia”.

Precisamente para garantizar la “soberanía militar” de Europa, Urtasun ha reclamado sustituir el “paraguas militar de Estados Unidos” por uno plenamente europeo. “Las cosas deben decidirse en Europa, no en Washington”, ha insistido, por la imprevisibilidad política y social del país norteamericano, especialmente a raíz del regreso de Trump a la Casa Blanca. Las palabras de Urtasun dan continuidad al planteamento de la líder de Sumar, Lara Hernández, que este viernes por la mañana ha propuesto la salida de España de la OTAN.

A nivel económico, para reducir el impacto derivado del conflicto, el líder de Sumar ha exigido la prórroga automática de todos los contratos de alquiler; reimpulsar el bono eléctrico y una moratoria antidesahucios. “El caos de Trump no puede costarnos ni desahucios ni despidos”, ha subrayado. Además, tras el cierre del Estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial, Urtasun ha vuelto a recordar a las empresas energéticas que el Gobierno vigilará sus “márgenes” de beneficio por si intentan vender más cara la energía que compraron “a precios de hace más de un año”.

Según Urtasun, la crisis vuelve a evidenciar los riesgos de la dependencia energética exterior basada en combustibles fósiles, que “debilita la soberanía energética” y expone a las economías europeas en las turbulencias geopolíticas. Por eso, ha defendido “acelerar” la transición energética y apostar por un modelo más “autosuficiente y sostenible”.