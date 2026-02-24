Gerardo Pisarello: “Las izquierdas deben entenderse y cooperar lo máximo posible”

Gerardo Pisarello, candidato de Barcelona en comú a la alcaldía de Barcelona, este lunes en la calle de Marina, donde está la sede del partido.

El candidato de los comunes en Barcelona asegura que le gustaría que Ada Colau tuviera algún papel en las elecciones generales

El ganador de las elecciones primarias para encabezar la lista a las elecciones municipales de Barcelona en comú en 2027, el ex concejal y diputado en el Congreso Gerardo Pisarello (Tucumán, Argentina, 55 años) apuesta por “frentes amplios” de izquierdas en todos los niveles: municipal, autonómico y español. No dejará su escaño en Madrid, desde donde dice que puede trabajar para hacer posibles alianzas, pero tendrá una presencia “cada vez más intensa” en Barcelona.

Pregunta. ¿Por qué quiere volver a la política municipal?

Respuesta. Porque quiero mucho a Barcelona. Es mi ciudad, de la que estoy orgulloso y porque estoy convencido de que el municipalismo, desde la primera y la segunda República, durante el antifranquismo, con el 15M, ha sido el ámbito en el que se conquistan derechos y se fortalece la democracia. Frente al avance de la ultraderecha, el espacio municipal es el más importante, para evitar que los vientos trumpistas soplen sobre Barcelona, y para generar esperanza en otras ciudades.

P. Entre el Ayuntamiento y el Congreso, lleva tres mandatos en cargos electos por Barcelona en comú, donde defienden no agarrarse a las sillas. ¿Choca su candidatura con el Código Ético?

R. No. Yo comencé en la política institucional siendo mayor, he sido profesor toda mi vida. Y mientras mi organización me lo pida, voy a seguir estando al servicio de los intereses de las clases populares, que es para lo que me presento.

P. Dice que se dejará la piel armando un frente amplio de la izquierda, para frenar a la extrema derecha. Una figura de la relevancia de Ada Colau ha aplaudido con entusiasmo la idea de Gabriel Rufían. ¿Es partidario de la fórmula de Rufián?

R. Las fórmulas electorales con complejas, pero la idea de Rufián de defender esta necesidad, que es también lo que defiende Bildu, lo que hemos defendido en Madrid [el pasado sábado], me parece correcta. La idea que las izquierdas deben entenderse y cooperar lo máximo posible, me parece fundamental. Si es posible hacerlo con un acuerdo electoral, bienvenido sea. Y si no, la colaboración tiene que ser programática, hacer actos conjuntos y comprometernos a entendernos al día siguiente para poder gobernar.

Gerardo Pisarello, este lunes en la calle de Marina de Barcelona, después de la entrevista. GIANLUCA BATTISTA

P. ¿Se ve en una candidatura conjunta al Congreso renunciando a siglas?

R. Desde que aparecimos como comunes nos presentamos con siglas que reflejen esa voluntad de ampliar las alianzas. Para mí ese no es el problema, estaría dispuesto a hacerlo si el resto de fuerzas lo apoyan y si la sociedad nos lo pide. Pero no me bloquearía si no es posible, seguiría siendo frenteamplista de las coincidencias programáticas. Como decía Pepe Mújica: trabajar sobre lo que nos une, más que a centrarme en nuestras diferencias, sobre todo cuando tenemos un adversario como la ultraderecha.

P. ¿Tendría algún papel Ada Colau en el ámbito de las elecciones generales?

R. Me gustaría que lo tuviera, me parece que es una figura central de las izquierdas transformadoras. Igual que digo Colau, pienso en Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy, en Antonio Maíllo, Mònica Oltra, Irene Montero, Oscar Matute. A la izquierda del PSOE hay mucha gente muy valiosa.

P. ¿Colau está por la labor, le consta?

R. Nunca va a dejar de ser activista, cuando decidió dejar la política institucional se implicó implicada en la flotilla que fue a Gaza de anunciar el genocidio contra el pueblo palestino, sigue yendo a manifestaciones… Con respeto a la decisión que tome, creo que podría ser una persona interesante en esas posibles alianzas a nivel estatal.

P. En Barcelona, dice que abrirá conversaciones con los partidos de izquierdas. ¿Cuáles?

R. Con la CUP, Podemos, ERC y naturalmente, con el PSC, a pesar de que con Jaume Collboni tenemos más diferencias, porque como alcalde no está llevando adelante lo que debería ser un programa razonable de ese frente amplio. También hablaré con actores de la sociedad civil: el movimiento vecinal, los sindicales, por el derecho a la vivienda, en defensa de la lengua...

P. ¿Qué proponen en materia de vivienda?

R. En los dos mandatos de Ada Colau, fuimos innovadores y valientes en materia de vivienda. Tanto, que recibimos muchas querellas por parte de grupos económicos que no querían ceder sus privilegios para que la vivienda sea considerada un derecho. Se trata de actualizar esa herencia con medidas como la prohibición de las compras especulativas en la que se ha avanzado parcialmente ya, como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, como la extensión de los actuales contratos de alquiler a indefinidos. Me comprometo que si soy alcalde de Barcelona, la ciudad estará en la vanguardia a la hora de proponerlas.

P. Barcelona en comú le pide al alcalde que lleve al pleno el plan urbanístico que daría paraguas a frenar las compras especulativas.

R. Es el problema que tengo con Jaume Colloni y el PSC, si no les presionas, es muy difícil que se atreva a garantizar derechos sociales que implican enfrentarse a grandes privilegios económicos. No se entiende que el alcalde no haya aprobado esta medida que pondría cierto coto a la especulación.

P. Ha propuesto la gratuidad del metro. Los viajeros aportan 350 millones al año, ¿cómo costearía la gratuidad?

R. Como criterio me parece fundamental que los precios del transporte público nos sigan aumentando, como es el caso del Bicing. Que se vaya en dirección a la reducción o eventualmente gratuidad, se puede hacer de manera progresiva, porque lo ideal sería avanzar hacia precios controlados en todos los transportes públicos, haciéndolo por colectivos (mayores, jóvenes, etc). La filosofía es que no aumente el transporte público, cuando también lo hace el alquiler o los alimentos básicos. Mi propuesta para Barcelona es la desmercantilización progresiva del acceso a bienes básicos que se deberían tener por ser residentes y vivir en la ciudad.

P. En clave interna, el reglamento de primarias prevé que el tándem ganador elija a los números 3, 4, y 5 de la lista. ¿Contará con su contrincante Bob Pop en su lista?

R. Les he agradecido su contribución a revitalizar la organización y a afianzar la democracia interna. Ahora quiero abrir un periodo de escucha para elaborar el programa, el tema listas será lo último que haremos cuando falte poco para las elecciones. La lista puede incluir a gente implicada en primarias pero también por actores de la sociedad civil u otras fuerzas políticas, es prematuro.

P. En Barcelona, Elisenda Alamany de ERC ha dado un portazo a su idea de frente amplio o confluencia. ¿Cómo valora esta postura?

R. Nosotros militamos juntos en los comunes con Elisenda Alemany, la conozco personalmente y tengo mucho interés en hablar con ella. Hay que explorar y si el acuerdo electoral no es posible, podemos ser capaces de llegar a acuerdos programáticos, compartir actos o buscar otras maneras de operación. Lo que vale para ERC vale para la CUP o el resto de fuerzas.

P. ¿Cuál será la estrategia de los comunes para frenar a la extrema derecha y recuperar a los 40.000 votantes que se fueron al PSC y los 35.000 que dudan?

R. La vocación frenteamplista tiene que ver con que Barcelona difícilmente tendrá mayorías absolutas y buscamos cooperación. Los comunes tenemos la valentía de enfrentar intereses para que la gente común no sea expulsada de la ciudad. Creo que ahí se verá que la actuación de Jaume Collboni ha sido muy insuficiente. Para frenar a la derecha no hacen falta políticas de maquillaje, sino reformas estructurales.