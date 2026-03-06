Steve Aoki, DJ: “Los artistas deben estar en la mesa donde se deciden las reglas de la IA”

El músico aborda el impacto de la tecnología en la música y la necesidad de proteger los derechos de autor en el MWC

El DJ y productor estadounidense Steve Aoki (Miami, 48 años) es uno de los nombres más reconocibles de la música electrónica global. Acostumbrado a actuar ante miles de personas en festivales multitudinarios, el artista trasciende la cabina y los escenarios y reunió este lunes a centenares de asistentes en la inauguración del Talent Arena, el espacio paralelo del Mobile World Congress dedicado a la formación y al desarrollo del talento digital.

En un sector donde arte y tecnología avanzan de la mano, Aoki se ha convertido en una voz activa en el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la velocidad con la que evoluciona la industria musical. Fundador de la Aoki Foundation, centrada en la investigación del cerebro y la medicina regenerativa, Aoki, durante su intervención en el evento, defendió la necesidad de proteger los derechos de autor en la era de la IA y reivindicó la curiosidad como motor creativo.

Pregunta. ¿Qué significa para usted formar parte del Talent Arena?

Respuesta. Creo que es una conversación necesaria. Es una conversación que los creadores y artistas deben tener a gran escala, porque existe preocupación sobre hacia dónde va la inteligencia artificial en la música y sobre lo rápido que está avanzando. Necesitamos adelantarnos y proteger a los artistas, asegurarnos de que estén sentados en la mesa donde se toman las decisiones que afectarán sus vidas, sus ingresos, sus derechos y su trabajo.

P. ¿Qué riesgos ve si esa conversación no se produce a tiempo?

R. Si seguimos adelante sin reglas, eso es una amenaza real. Pero si creamos normas y regulaciones para proteger el control y los derechos de los artistas de cara al futuro, estaremos bien. Podemos seguir definiendo quiénes somos y seguir siendo una fuerza importante.

P. ¿Pero cómo hacer realidad esa regulación?

R. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, debería existir algún tipo de huella digital, algún tipo de fingerprint. Es necesario poder rastrear la fuente. Si algo está generado por IA, hay que saber que lo está y de dónde proviene. No puede simplemente circular libremente sin identificación. Eso es fundamental.

Steve Aoki, DJ, fotografiado durante el Talent Arena, evento paralelo al Mobile World Congress en Barcelona. Albert Garcia

P. ¿La IA puede ser una herramienta en el proceso creativo?

R. Es como si nosotros fuéramos escultores y la IA una motosierra. La motosierra no es un peligro para el escultor. Puede ser una herramienta, solo una herramienta. Pero es muy poderosa. Entonces debemos controlar ese poder y decidir para qué la vamos a usar. Al final del día, la IA no nos ha quitado la capacidad de decidir. Seguimos siendo quienes tomamos decisiones, en función de nuestro gusto y nuestra historia. Y la historia tiene que ser más fuerte que la canción en sí, que el producto que lanzamos. La narrativa lo es todo. Es lo que hace que la gente se identifique contigo. Hay personas que dicen: “Odio el pastel, no me tires pastel” [en alusión a los tradicionales y numerosos pasteles que Aoki lanza a sus fans durante sus conciertos] Y está bien. Forma parte de mi historia, una historia que sigo contando constantemente.

P. Las plataformas de streaming y las redes sociales han transformado la circulación de la música. ¿El sistema digital da más libertad o más presión a los artistas?

R. No pagan lo suficiente a los artistas. Esa es una aseveración constante: deberían pagar más. En mi caso personal, ni siquiera lo veo como una fuente principal de ingresos. Lo veo más como una forma de promoción para mis conciertos. Espero que la gente escuche mi música y luego venga a mis shows y lo pase bien. Pero muchos artistas no hacen giras y dependen exclusivamente del streaming para vivir. Así que sí, el sistema necesita mejorar.

P. Ha mantenido una relación larga con España. ¿Que recuerdos tiene?

R. Una de mis primeras canciones en español explotó primero aquí. Mi canción con Daddy Yankee, Azukita, fue doble platino en España. Mucha gente aquí la conoce. Probablemente sea mi canción más grande.

P. Con la distancia que dan los años, cuando piensa en la dramática noche del Madrid Arena de 2012, cuando una avalancha humana durante su concierto en el pabellón Madrid Arena provocó la muerte de cinco jóvenes, ¿cómo le afectó profesional y personalmente?

R. Fue un momento muy difícil. Muy difícil. Cualquier persona que fallece en un concierto o en un festival en el que estoy involucrado es algo horrible.

P. ¿Cómo recibió la noticia?

R. Pensé: “Dios mío”. No importa que yo no estuviera allí en ese momento [ya estaba en el hotel cuando conoció el suceso], seguía siendo un show de Steve Aoki. Es una tragedia. Una tragedia horrible.

P. ¿Qué tiene de diferente el público español para usted?

R. El público aquí siempre me ha apoyado. Siempre. He cambiado mi música en muchas direcciones, he evolucionado constantemente, y el público crece conmigo, es flexible.