El Gobierno destinará 100 millones de euros para las empresas que impulsen la soberanía digital europea

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, y su homólogo alemán, Karsten Wildberger, este martes en el MWC, en una imagen cedida por el Ministerio.

Uno de los temas que más atención está atrayendo en la edición del Mobile World Congress (MWC) de este año es el de la soberanía digital y tecnológica. Ante las tensiones geopolíticas y la feroz competencia entre potencias como Estados Unidos y China para liderar la carrera digital en la gestión de datos o en el desarrollo de la inteligencia artificial, los países europeos están preocupados por su pérdida de influencia. En este marco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este martes que destinará 100 millones de euros para ayudar a empresas españolas a que impulsen proyectos centrados en el desarrollo de la soberanía digital europea. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, lo ha anunciado tras una reunión con su homólogo alemán. El objetivo es que las empresas españolas que reciban esta ayuda pública hagan sus proyectos en colaboración con compañías de otros países de la Unión Europea.

“Tenemos el talento, la industria, los valores y la ambición para convertirnos en la vanguardia de la inteligencia artificial en Europa”, ha dicho López, según recoge el comunicado enviado por el Ministerio. Sin embargo, aunque el potencial esté ahí, lo cierto es que Europa ha quedado relegada en esta carrera frente a sus competidores. Las disrupciones más importantes en este terreno llegan de Estados Unidos (con compañías como Open AI, Google o Anthropic) o de China (con compañías como DeepSeek). Europa es un gran mercado para estas empresas, pero todavía está lejos de poder competir con sus propias herramientas tecnológicas.

Para solucionarlo, el ministro López se ha reunido en un desayuno en el marco del MWC, celebrado en Barcelona desde el lunes hasta el jueves, con su homólogo alemán, Karsten Wildberger. “Es importante que, de la mano de Alemania, podamos aportar estos cien millones de euros”, ha dicho el ministro.

La aportación del Ejecutivo español se enmarca en el IPCEI de Inteligencia Artificial (IPCEI-AI), un Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Inteligencia Artificial que reúne iniciativas únicas y de alto impacto para Europa y que lidera el Gobierno alemán. Óscar López ha puesto en valor que Alemania es la tercera economía del mundo y que España, por su parte, es la que más crece en estos momentos. “Alemania y España, juntos, podemos hacer muchas cosas”, ha dicho.

El ministro ha explicado que la carrera tecnológica no puede hacerse por separado en los distintos países europeos: “España está comprometida con la carrera europea por la IA. Pero no podemos correr solos”. Por este motivo el proyecto estratégico europeo tiene tanta relevancia. El proyecto IPCEI pretende desarrollar un ecosistema europeo de IA de nueva generación, fomentando la colaboración público privada en toda la cadena de valor, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial.

“Europa necesita más cooperación y políticas orientadas al mercado único. El Gobierno y las empresas españolas quieren trabajar codo con codo con Alemania y otros Estados miembros para alcanzar los sueños digitales europeos”, ha subrayado López. El encuentro entre los ministros español y alemán ha sido organizado por la EU Champions Initiative y ha contado con la participación de representantes de firmas alemanas y españolas como Telefónica, Indra, Santander, La Caixa, Iberia, Deutsche Telekom, Ericsson, Volkswagen, Nokia, Orange, SAP, Open Chip y Shakers y Scwarz Grup (Lidl). Además, han tomado parte empresas emergentes de los dos países, entre ellas Multiverse Computing, Open Chip, Quilimanjaro, Sherpa AI, Zhappiens AI, OpenNebula, Applus+IDIADA, Shakers, Tucuvi y Quside.

España ha seleccionado nueve candidaturas para el IPCEI de IA que presentará a la Comisión Europea, que corresponden a proyectos de IDIADA, OpenNebula, Indra, Multiverse Computing, Telefónica, Openchip, Ideaded, Horse powertrain y Semidynamics. A partir de ahora, estas compañías deberán buscar socios en otros países europeos para escalar su proyecto y conseguir una dimensión que les permita ser más competitivos con otras regiones del mundo.

Las candidatas participarán el 10 y 11 de marzo en Berlín en unas jornadas para identificar colaboraciones transfronterizas con otros participantes de distintos países miembros de la UE. La EU AI Champions Initiative es una coalición paneuropea que agrupa a más de 110 empresas y capitales privados creada para posicionar a Europa como líder global en IA y fortalecer su competitividad. En la coalición se encuentra un grupo inversor privado liderado por General Catalyst que alcanza los 150.000 millones de euros para los próximos cinco años.