Las obras en un hotel del Gòtic descubren que la Barcelona románica no era paralela al mar

Aparece junto a la basílica de Sants Just i Pastor parte del foro que se creía que estaba bajo el Palau de la Generalitat

Las obras de rehabilitación y ampliación del Gran Hotel Barcino, en pleno barrio Gòtic de la capital catalana, han sacado a la luz un hallazgo arqueológico que llevará a replantear el discurso actual de los museos de historia y de los libros de texto. Las obras para cavar un foso de ascensor han descubierto el pavimento de lo que era el foro de Barcino del siglo I. Hasta ahora, se creía que el foro era paralelo al mar. Incluso llegó a situarse justo debajo del palacio de la Generalitat, pero el nuevo descubrimiento lo hace girar 90 grados, situándolo perpendicular respecto al mar.

La cadena Gargallo Hoteles, propietaria de Gran Hotel Barcelona, realizó en 2023 obras en una habitación del establecimiento, en el número 3 de la calle Hércules junto a la basílica de los Santos Mártires Just i Pastor. “A raíz de querer hacer el foso de un ascensor apareció el pavimento y reformulamos el proyecto que teníamos y nos lanzamos de cabeza”, ha recordado Xénia Gargallo, su directora general.

Los arqueólogos descubrieron un pavimento de piedra de Montjuïc, con grandes losas rectangulares de hasta 149 centímetros de largo y 118 de ancho, asentadas sobre una sólida base de hormigón romano del siglo I. Este pavimento presenta una orientación paralela al decumanus, uno de los ejes principales de la trama urbana romana, y perpendicular al cardo (la calle paralela al mar). Esta disposición contradice la hipótesis actual, que situaba el foro alineado con el cardo y en el entorno del actual Palau de la Generalitat y la plaza de Sant Jaume. La nueva evidencia obliga a replantear la ubicación y orientación del centro de la Barcelona romana, justo el espacio donde se concentraban los edificios con funciones políticas, religiosas y comerciales.

El director de los trabajos arqueológicos, Jordi Armengol, defiende que el pavimento localizado es único en toda la ciudad. “Este descubrimiento nos permite mantener la hipótesis de que el foro en Barcelona iba de mar a montaña. Deberíamos abrir un debate y en poco tiempo cambiar, incluso, los libros de historia. Pero, tal y como van las cosas, tardaremos otro medio siglo”, ha lamentado Armengol. Xavier Maese, del servicio de arqueología del Ayuntamiento, ha recogido el guante de Armengol: “Tanto el Consistorio como la Generalitat creemos que, con este descubrimiento, el foro romano en realidad es perpendicular al mar y ha girado 90 grados respecto a lo que creíamos. El primer paso que daremos es cambiarlo en el Museo de Historia”.

La superficie excavada, inicialmente de seis metros cuadrados, se amplió hasta los 80 tras la aparición de los primeros indicios, lo que obligó a instalar dispositivos para garantizar la estabilidad del edificio.

Además del pavimento del foro, los arqueólogos han documentado un complejo sistema hidráulico formado por dos pozos de 2,6 metros de profundidad conectados mediante un sifón. También se han recuperado fragmentos de mármol importado de distintos puntos del Mediterráneo, lo que refuerza la interpretación del conjunto como un espacio monumental.

La excavación ha permitido reconstruir, además, la evolución histórica. Tras su abandono como plaza pública en el siglo VI, el espacio fue ocupado progresivamente por estructuras medievales. En épocas posteriores, el edificio incorporó elementos como el pedestal epigráfico dedicado a Lucio Licinio Segundo, un antiguo esclavo liberado en el siglo II que adquirió un prestigio excepcional como sevir augustal (la máxima distinción cívica y religiosa accesible por un liberto).

El concejal de Cultura, Xavier Marcé, ha mantenido que el descubrimiento permite analizar con más exactitud “la orientación de la ciudad en la etapa romana”. Marcé ha querido destacar el ímpetu de la familia Gargallo, “que ha gastado mucho dinero, con discreción y entusiasmo” para sacar a la luz el antiguo foro.

Tras el descubrimiento, los restos han sido restaurados e integrados en un espacio museizado dentro del hotel, que permitirá recorrer la secuencia histórica completa del lugar, desde la fundación de Barcino hasta el siglo XX. De hecho, un suelo de cristal permite ver toda la zona excavada del antiguo foro. A partir de ahora, en ese suelo de cristal se colocarán las mesas y sillas donde los clientes del hotel desayunarán. Además, se programarán visitas de grupos reducidos para ver las ruinas.