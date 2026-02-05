El gran expolio de una anciana alemana en Mallorca: 1.500 monedas, ánforas, espadas y hasta esculturas romanas

Octubre de 2024. Un día como otro cualquiera en el control de seguridad de pasajeros del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma. El escáner dio el aviso y el agente de seguridad examinó la sombra que se veía en la pantalla y que indicaba la presencia de varias monedas en uno de los equipajes de mano de la cinta. Al abrir la bolsa, el vigilante comprobó que se trataba de más de medio centenar de monedas de aspecto antiguo, por lo que decidió dar aviso a los agentes de Aduanas de la Guardia Civil del aeropuerto. Tras tomar declaración a la propietaria del equipaje, una mujer alemana de 65 años, los agentes practicaron un registro en su domicilio en el que encontraron más de 1.500 monedas antiguas, ánforas romanas, grabados, esculturas, espadas y lámparas, entre otros objetos, todos ellos de gran valor arqueológico.

Un juzgado de Manacor investiga a esta mujer y a otras dos personas, también de nacionalidad alemana, como presuntos autores de delitos de expolio y contrabando. Este jueves el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca ha expuesto por primera vez parte del material requisado, que permanece bajo custodia del Museu de Mallorca mientras se desarrolla la investigación. Es uno de los casos con mayor volumen de piezas decomisadas y con un valor patrimonial “incalculable” hasta el momento. Las piezas han permanecido precintadas y, a partir de ahora, se comenzarán a inventariar para poder incorporar a la investigación judicial un estudio que recoja una estimación del valor de los objetos recuperados.

“Hay 1.574 monedas que van desde la época griega a la Edad Media, ánforas, espadas de diferentes épocas, lámparas y hasta un busto romano. Se trata de un material arqueológico de un gran valor patrimonial, de un valor incalculable” ha señalado la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, que ha explicado que su departamento ha comenzado a inventariar todo el material que el juzgado les ha dejado en custodia. Las primeras pesquisas señalan que las piezas tienen diferentes orígenes y no todas ellas proceden de yacimientos de la isla. La mujer colaboró con la investigación policial y declaró que buena parte de la colección había sido recopilada por su padre, también investigado, durante el transcurso de los años.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, María Antònia Roca (i), y la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà (3i), durante en encuentro con la prensa para mostrar el material arqueológico expoliado. CATI CLADERA (EFE)

Para la directora del Museu de Mallorca, María Gracia Salvà, el reto ahora es datar las piezas y concretar la procedencia de cada una. “Podemos tener sorpresas en algunas cajas que no hemos podido abrir. Hay material de la época griega, de la romana imperial, algo normal en una tierra como Mallorca que siempre ha sido lugar de comercio e intercambio” afirma Salvà, que sostiene que se sigue indagando sobre los yacimientos de los que podrían proceder las piezas. Para la experta no cabe duda de que el daño patrimonial es enorme, porque además el estado de conservación de las piezas “es deficiente”. Sobre varias mesas se exhiben las enormes ánforas romanas, que por su aspecto indican que han salido de un yacimiento submarino, pequeñas vasijas, un busto romano y varias espadas ceremoniales de enorme longitud.

El capitán del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Baleares, Pedro Manuel García, señala que la mujer declaró a los investigadores no ser consciente de que estaba cometiendo un delito, a pesar de que estaba intentando sacar del país medio centenar de monedas antiguas metidas en un bolso de mano. “Yo creo que no era consciente del delito de sacarlo, pero de tenerlo sí, aunque hay que demostrarlo”. El Consell de Mallorca tiene previsto organizar una exposición abierta al público con algunas de las piezas más importantes del decomiso. El delito de expolio, que castiga el daño de bienes de valor arqueológico, contempla penas que van de los seis meses a los tres años de prisión.