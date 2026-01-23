El Ayuntamiento de Granada obliga al centro de recogida de animales a reubicar a la mayoría de perros alojados

Veterinarios del ayuntamiento de Granada han visitado este jueves el Centro de Bienestar Animal El Vivero, responsable por concesión municipal del servicio de recogida y alojamiento de animales vagabundos y de la gestión de colonias felinas de la capital, para comprobar la situación de los animales tras las últimas lluvias. El resultado ha sido contundente: los técnicos han dictaminado que era necesario trasladar a una nueva ubicación 27 de los 39 perros alojados en este momento, un 70% de los animales allí recogidos. El dictamen de estos profesionales indica que hay riesgos de encharcamiento o aparición de barro ante un posible nuevo episodio de lluvias.

El Centro de Bienestar Animal el Vivero, propiedad de la empresa Athisa Medio Ambiente, viene siendo objeto de denuncias en redes sociales, desde hace algunas semanas. También fue denunciado por maltrato animal hace casi un año, aunque la denuncia fue sobreseída. Sin embargo, las imágenes hechas públicas en las redes desde esta Navidad pasada no dejaba en muy buen lugar al centro por las condiciones de los animales y de las instalaciones. Cheniles ―los alojamientos caninos― expuestos al frío y con charcos por estar al mismo nivel del suelo y barro en las zonas de paseo. Además, como han contado a este diario, personas que han trabajado o colaborado como voluntarias en el centro, el lugar no cuenta con agua corriente, que proviene de un pozo que requiere tratamiento químico, ni con luz eléctrica estable, ya que funcionan con un generador. Tampoco el personal contratado ―el equivalente a dos personas y media a tiempo completo― es el que exige el pliego de condiciones, siete profesionales de distintos ámbitos, cuatro de ellos veterinarios o auxiliares técnicos veterinarios, a tiempo completo. La concesión municipal le cuesta al ayuntamiento 180.000 euros anuales.

La visita de los técnicos al centro animal se debe, según ha informado el ayuntamiento, a la necesidad de “realizar una adecuada supervisión del cumplimiento del contrato, comprobar la situación tras las lluvias de la última noche y asegurar el grado de ejecución de las medidas de mejora por lluvia”. Los técnicos y profesionales veterinarios, continúa el comunicado del consistorio, “han comprobado la existencia de riesgos de encharcamiento o aparición de barro ante un posible nuevo episodio de lluvias”. Los técnicos han comprobado que algunos animales que estaban en riesgo de padecer las lluvias y el barro ya habían sido reubicados en unas zonas más resguardadas del centro. Aun así, se ha instado a la empresa al traslado de 27 perros más desde el exterior a una nave existente en el centro. Si la empresa no tiene suficiente espacio a resguardo, los animales deberán ser reubicados en otro centro de alojamiento autorizado que garantice el bienestar de los animales, al menos durante el periodo de lluvias.

Según ha informado el ayuntamiento, la de este jueves no es la primera visita al centro. Sí es, sin embargo, la única en la que se han tomado medidas urgentísimas. El pasado siete de enero los técnicos visitaron el centro. Entonces, encontraron a los animales en buen estado sanitario, pero vieron necesario requerir a la empresa a “presentar un plan de actuaciones que impida las acumulaciones de agua y barro en los cheniles, así como un protocolo de actuación en episodios de lluvias”. Athisa recibió la petición una semana después, dándole 10 días.

Antes de que terminaran esos 10 días, sin embargo, los técnicos han visitado de nuevo el centro y han decidido tomar las medidas urgentes de reubicación. Ante la previsión de lluvias fuertes estos próximos días, los técnicos tienen previsto realizar una nueva inspección este viernes para comprobar el estado de los distintos requerimientos.

Athisa Medio Ambiente cuenta con 14 centros similares al de Granada por toda España. El granadino se abrió en septiembre de 2024 y fue clausurado temporalmente en marzo de 2025. Fue el día antes de Reyes de este año cuando comenzaron las publicaciones en redes del estado de los animales. Athisa perdió una concesión similar a la de Granada en los municipios de Cádiz, Chiclana, Puerto Real y San Fernando, obligando a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz a rescatar el servicio en octubre de 2024. También ha sido investigada en Almería por el Seprona y sancionada por el ayuntamiento de Logroño.