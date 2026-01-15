Muere un joven de 18 años tras derrumbarse el tejado de una vivienda en Manacor

Un joven de 18 años ha muerto en la madrugada de este jueves tras desplomarse el tejado de la vivienda en la que vivía en el municipio mallorquín de Manacor. Las causas del derrumbe aún se desconocen. Su hermano pequeño de 12 años, que dormía junto a él en la habitación, ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital universitario de Son Espases, en Palma. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Los Bomberos de Mallorca han precisado que el incidente se ha producido a consecuencia del derrumbe del forjado de una habitación de un inmueble de planta baja más dos plantas. El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, se ha caído sobre el piso inferior afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda. Los padres de los menores, que dormían en otra habitación, no han resultado heridos.

El servicio de emergencias del 061 ha informado que los hechos han ocurrido en la calle Sant Francesc de Manacor a las 5.15 de esta mañana. Tras el derrumbe del techo de la vivienda, los dos hermanos quedaron atrapados bajo los escombros mientras dormían. Una dotación de los bomberos del parque de Manacor y de Llucmajor, con la participación de un sargento y de dos técnicos, se ha desplazado a la vivienda para excarcelar los cuerpos de las dos víctimas.

El cuerpo del joven de 18 años ha sido rescatado ya sin vida, mientras que el niño de 12 años ha sido estabilizado y trasladado al hospital de Son Espases de Palma. Al lugar también han acudido dos unidades de soporte vital avanzado, una de soporte vital básico y un vehículo de intervención rápida para participar en las tareas de rescate.