Detenido un hombre de 40 años por el asesinato de su pareja hace casi un año en Palma

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre de 40 años y de nacionalidad española como presunto autor del asesinato de su pareja hace casi un año en Palma. Los hechos se produjeron en febrero, cuando la mujer apareció muerta en su domicilio de la capital balear. Los investigadores no tienen constancia de que hubiera denuncias previas por violencia de género. En el grueso de los asesinatos —tres de cada cuatro casos— la víctima no había presentado denuncias contra su agresor.

En un primer momento, se apuntó a una intoxicación de sustancias como causa del fallecimiento, en el que no se sospechaba de la participación de terceras personas. Sin embargo, a través de la autopsia y de diversos informes forenses se reveló la participación de alguien más.

Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha detenido este martes a la que entonces era su pareja, un hombre de 40 años. El varón, de nacionalidad española, ha sido arrestado en Palma y permanece en dependencias de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial a partir del miércoles.

