Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un octogenario en Badajoz por dar una paliza a su esposa, que murió en el hospital

La mujer, de 78 años, no había presentado denuncias previas, según fuentes policiales

José Emiliano Barrena
Badajoz -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La policía investiga como un posible nuevo caso de violencia machista la muerte en Badajoz de una mujer de 78 años, según han confirmado los agentes. El marido, que tiene 81 años, ha sido detenido e ingresado en prisión. Se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía. Según las primeras informaciones policiales, la mujer ingresó el viernes en un hospital tras, presuntamente, recibir una paliza de su pareja en una vivienda cercana a la barriada pacense de San Roque y falleció este lunes.

Los agentes confirmaron que la intervención del viernes se registró a raíz de una denuncia vecinal. Una vez en el domicilio, trasladaron a la víctima al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha fallecido la pasada noche, y procedieron a la detención de la pareja.

El presunto homicida pasó a disposición judicial y quedó provisionalmente en libertad tras un juicio rápido, pese a que la familia había pedido su inmediato ingreso en prisión.

Tras la decisión judicial, el agresor se personó en el centro hospitalario de la capital pacense, donde un hijo de la pareja pidió la intervención policial por la presencia del presunto agresor en el complejo donde se encontraba la víctima. El hombre fue nuevamente detenido por quebrantamiento de la orden de alejamiento y ha ingresado en prisión la tarde del pasado lunes.

Según fuentes policiales, no había denuncias previas de la mujer sobre el presunto asesino, aunque sí constan incidentes anteriores al suceso que la mujer no confirmó en instancias policiales. La gran mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no denunciaron a sus asesinos. Solo en uno de cada cuatro casos había denuncias sobre el agresor.

En lo que va de año, si se confirma este suceso como violencia machista, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la contabilidad oficial del Ministerio de Igualdad. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.345 mujeres.

En lo que va de año se han confirmado asesinatos machistas en Jaén, Las Palmas y Cádiz. En Extremadura, si se computa el último suceso, la mujer sería la primera víctima de este tipo de crímenes este 2026. El pasado ejercicio se cerró con tres feminicidios en la región.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Detenido un hombre por matar a su mujer en el municipio gaditano de Olvera

Jesús A. Cañas | Cádiz

Igualdad confirma que el asesinato de una mujer de 38 años en Jaén es el primer crimen machista de 2026

El País | Jaén / Las Palmas de Gran Canaria

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_