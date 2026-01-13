Detenido un octogenario en Badajoz por dar una paliza a su esposa, que murió en el hospital

La policía investiga como un posible nuevo caso de violencia machista la muerte en Badajoz de una mujer de 78 años, según han confirmado los agentes. El marido, que tiene 81 años, ha sido detenido e ingresado en prisión. Se ha hecho cargo del mismo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía. Según las primeras informaciones policiales, la mujer ingresó el viernes en un hospital tras, presuntamente, recibir una paliza de su pareja en una vivienda cercana a la barriada pacense de San Roque y falleció este lunes.

Los agentes confirmaron que la intervención del viernes se registró a raíz de una denuncia vecinal. Una vez en el domicilio, trasladaron a la víctima al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha fallecido la pasada noche, y procedieron a la detención de la pareja.

El presunto homicida pasó a disposición judicial y quedó provisionalmente en libertad tras un juicio rápido, pese a que la familia había pedido su inmediato ingreso en prisión.

Tras la decisión judicial, el agresor se personó en el centro hospitalario de la capital pacense, donde un hijo de la pareja pidió la intervención policial por la presencia del presunto agresor en el complejo donde se encontraba la víctima. El hombre fue nuevamente detenido por quebrantamiento de la orden de alejamiento y ha ingresado en prisión la tarde del pasado lunes.

Según fuentes policiales, no había denuncias previas de la mujer sobre el presunto asesino, aunque sí constan incidentes anteriores al suceso que la mujer no confirmó en instancias policiales. La gran mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no denunciaron a sus asesinos. Solo en uno de cada cuatro casos había denuncias sobre el agresor.

En lo que va de año, si se confirma este suceso como violencia machista, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según la contabilidad oficial del Ministerio de Igualdad. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.345 mujeres.

En lo que va de año se han confirmado asesinatos machistas en Jaén, Las Palmas y Cádiz. En Extremadura, si se computa el último suceso, la mujer sería la primera víctima de este tipo de crímenes este 2026. El pasado ejercicio se cerró con tres feminicidios en la región.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.