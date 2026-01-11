Ir al contenido
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre por el asesinato de su mujer en el municipio gaditano de Olvera

El cadáver fue hallado esta madrugada en su domicilio

Guardia Civil
EFE
Cádiz -
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años por el asesinato de su mujer, de 58, en la localidad gaditana de Olvera, han informado fuentes del instituto armado. El cadáver fue hallado esta madrugada en su domicilio, en el que fue arrestado el marido. El detenido no tenía denuncias previas por violencia de género, según fuentes de la Guardia Civil.

El Servicio de Emergencias 112 avisó a la Guardia Civil, que envió una patrulla al domicilio, según ha informado el instituto armado en un mensaje a los medios de comunicación. A la casa se desplazó la jueza de guardia, el médico forense y el equipo territorial de la policía judicial.

En lo que va de año, dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.343 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

