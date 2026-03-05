Constituida la comisión de investigación en Les Corts sobre adjudicaciones irregulares de VPP

La comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Corts Valencianes se ha constituido este jueves y la mesa de la misma ha quedado conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y María José Salvador (PSPV) como secretaria. El Parlamento autonómico aprobó en febrero con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV, la propuesta de Vox para crear una comisión sobre las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo”.

El pasado lunes los grupos presentaron las candidaturas de los diputados para formar parte de la citada comisión y este jueves, tras el pleno, se ha reunido para elegir a la mesa y constituirse. A partir de ahí, seguirán los plazos correspondientes. El PP propuso como integrantes de la comisión a los diputados Joserra González de Zárate, Javier Gutiérrez, Candela Anglés, Elena Bastidas y María Gómez; el PSPV a José Antonio Díaz (portavoz), María José Salvador, Benjamín Mompó y Marisa Navarro; Compromís a María José Calabuig y Aitana Mas; y Vox a Ana Vega y Miguel Pascual.

Vox presentó la candidatura de la diputada alicantina Ana Vega como presidenta, mientras que el PP situó como aspirantes a ostentar la vicepresidencia a Joserra González de Zárate o María Gómez, y el PSPV a María José Salvador para formar parte de la mesa. Se trata del mismo reparto que se ha seguido en la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano, que en este caso preside Miriam Turiel (Vox), con Vicente Betoret (PP) como vicepresidente y Alicia Andújar (PSPV) como secretaria.

Tras tomar posesión como presidenta, Ana Vega ha dicho que los ciudadanos “esperan que esclarezcamos lo sucedido” en el caso de Les Naus, para lo que ha requerido la “colaboración de todos los grupos” con el fin de que “así sea”. Y ha subrayado la importancia del asunto, en un tema “tan sensible como la vivienda”.

En declaraciones a los medios al finalizar, ha añadido que la intención es que la comisión “empiece a trabajar cuanto antes” pero ha rechazado dar fechas. Y sobre el hecho de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se haya mostrado “a entera disposición” de la comisión, ha indicado que hasta que no esté aprobado el plan de trabajo no sabrán a “qué comparecientes se va a llamar”.

Desde el PP, su portavoz, Nando Pastor, ha contrapuesto la actuación del Consell respecto a Les Naus con el “silencio” de Compromís sobre la investigación abierta por Fiscalía a partir de una denuncia de Antifraude al ex alto cargo de la coalición Xavier Navarro, director del Institut Cartogràfic Valencià entre 2015 y 2023, por la adjudicación de una VPP de La Torre de València. Ha exigido explicaciones, ha tachado de “hipócrita” a Compromís y le ha instado a pedir a Navarro que devuelva el piso.

Preguntado por la afirmación de Compromís de que ambos casos no son comparables, ha replicado que “el hecho es exactamente el mismo”: “Un alto cargo político en esta ocasión, que, durante el periodo en el que está ejerciendo ese cargo, se cuela en una VPP” pesar de disponer de 60.000 euros de sueldo.

Respecto a si pedirán la comparecencia de Barcala o de Navarro en la comisión, Pastor ha señalado que el alcalde ya se ha puesto a disposición de Les Corts, que “es mucho decir”, y que sería “interesante” que acudiera voluntariamente el exdirector del ICV “a explicar su experiencia”.

Por parte del PSPV, José Antonio Díaz ha asegurado que esperan poco de esta “comisión de protección de Luis Barcala”, ya que está presidida por Vox y no reprobó al alcalde en el Ayuntamiento y cuenta con el apoyo del PP: “El partido de Barcala investigando a Barcala”.

Ha avanzado que el grupo socialista presentará “un programa de trabajo serio, riguroso y que arroje luz sobre el escándalo de la vivienda del PP, por mucho que traten de encubrirlo”, y ha negado las declaraciones al respecto de la consellera de Vivienda, Susana Camarero, porque “la venta de los terrenos se inició a los tres meses de llegar Barcala, gracias a una tránsfuga, al Ayuntamiento”.

“Todos hemos visto quiénes son los que están ocupando esas viviendas y son todos cargos del PP muy próximos al entorno, incluso personal, de Barcala”, ha recalcado, y ha sostenido que “lo único que le interesa al alcalde es saber quién ha filtrado el pelotazo y por eso ha abierto una caza de brujas en el Ayuntamiento”.

Y María José Calabuig (Compromís) ha augurado que PP y Vox “monopolizarán” la comisión “de la misma manera que lo están haciendo con la de la dana” para evitar la “transparencia” y que se aclaren los hechos. “No van a aportar realmente luz y taquígrafos, que es lo que necesitamos”, ha lamentado, del mismo modo que tampoco pedirán a los “corruptos que se han quedado los pisos que los devuelvan”.

Sobre la investigación de Fiscalía al ex alto cargo de Compromís Xavier Navarro, ha abogado por que “todo lo que se tenga que investigar, que se investigue”, pero ha pedido no “desviar la atención ni manipular ni crear una falsa polémica”, al tiempo que ha acusado al PP de querer “desviar el foco”.

Previamente, durante el pleno de Les Corts y en respuesta a una pregunta del PP sobre las VPP, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que la promoción de Les Naus se llevó a cabo con las “reglas del juego” del anterior gobierno del Botànic, ya que la venta de la parcela la decidió el Ayuntamiento de Alicante con el PSPV en el gobierno municipal y en el Consell y la creación de la cooperativa y la selección de compradores se realizó “conforme al decreto autonómico vigente entonces”.

“Han estado un mes diciendo que se eliminaron los controles; mienten, porque los 140 compradores estaban inscritos en el registro que no sirvió absolutamente para nada porque se colaron todos”, ha expuesto. Además, ha asegurado que el decreto de VPP de 2021 “eliminó los principios de igualdad, publicidad y concurrencia del procedimiento de adjudicación”, que según ella se recuperaron en la norma aprobada en 2024.

Camarero ha acusado a PSPV y Compromís de inventar “relatos falsos” -“mucho ruido y pocas llaves”, ha ilustrado- y de tener la “responsabilidad” de que haya habido “jetas” que han sido adjudicatarios de pisos de Les Naus.

Por contra, ha reiterado que el actual Consell “lo único que ha hecho es mejorar los requisitos y el control”, sancionar a un funcionario y trasladar la información a un juzgado para que determine “qué pasará con este funcionario y con el resto de personas que han comprado mal”: “Hemos investigado y lo vamos a seguir haciendo”.

Al margen de Les Naus, la consejera ha anunciado que la Generalitat iniciará una investigación en una promoción de VPP del barrio de La Torre de Valencia, tras la investigación abierta por Fiscalía sobre Xavier Navarro. “Igual que hicimos en Les Naus, vamos a investigar esta promoción, vamos a revisar todos y cada uno de los visados y vamos a llegar hasta el final para saber qué ha pasado y que pague cualquier caradura que se haya aprovechado de las VPP”, ha recalcado, y ha advertido que “los altos cargos del Botànic que se hayan aprovechado también van a pagar”. Y ha exigido a la izquierda que “por coherencia” pidan al exalto cargo “que devuelva la vivienda”.