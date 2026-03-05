Ayuso anuncia un Plan Vive Universitario con otra colaboración público-privada, ahora para construir residencias de estudiantes

Madrid, región capital de los estudios en español. En un discurso triunfalista sobre los nuevos derroteros de las universidades madrileñas tras la destitución del anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado este jueves en la Asamblea de su intención de prepararse para “los mejores años”, que siempre son los que están por venir, en los que esta será la región “más atractiva” si de educación superior se va a hablar. Pero entre este presente y ese futuro luminoso se interpone, al menos, un gran problema: la falta de vivienda y los precios desbocados del alquiler en la región. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que su gobierno creará un Plan Vive Universitario “para construir residencias de estudiantes y facilitar su acceso a la educación universitaria, atraer el talento, mejorar el bienestar de los jóvenes y reducir la presión sobre el mercado residencia”. Pero no ha dicho cómo ni cuando.

Solo se sabe que la fórmula para sacar adelante este nuevo plan será el de la colaboración público-privada: la Comunidad de Madrid pone el suelo y empresas privadas construirán, y presuntamente gestionarán, los inmuebles. Por el nombre se intuye que este proyecto bebe directamente del programa estrella con el que la presidenta promete paliar la crisis de vivienda, su Plan Vive, por el que se han entregado 5.211 casas de las 14.000 que prometió Ayuso tener listas durante esta legislatura a la que le queda algo más de un año.

A la oposición este anuncio le ha parecido otro canto de sirena del Gobierno del PP. Antonio Sánchez Domínguez, diputado de Más Madrid en la Asamblea, cree que el programa ya causa dudas solo por el hecho de ser una imagen y semejanza del Plan Vive, cuyas viviendas “tienen una rotación enorme” por los deperfectos y los altos precios, a pesar de que en teoría se destinan a alquiler asequible. A eso se le añade la colaboración público-privada “extractivista” en la que se le “regala suelo” a las empresas cosntructoras “y el fracaso está asegurado”, considera Sánchez Domínguez.

Según dijo esta mañana Ayuso, la Comunidad de Madrid tiene a sus nueve consejerías trabajando con un mismo objetivo, el de conseguir consolidar la región como esa capital de los estudios universitarios en idioma español, pero también la de la “Inteligencia Artificial” y la de las universidades como fuente directa de empleados para las empresas que se asienten en el territorio. “Es hora de impulsar Madrid región universitaria y lo primero que hemos hecho es firmar un acuerdo de financiación que llevábamos reclamando muchos años”, ha comentado la presidenta en su comparecencia a petición propia para explicar las razones del cese de Viciana, al que ha vuelto a llamar un “funcionario honrado y trabajador”. Los elogios, en realidad, han ido para sus consejeros, y en especial para Mercedes Zarzalejo en su nuevo cargo como responsable de la Educación madrileña, y quien se ha llevado el palmarés por la rápida gestión del acuerdo con los rectores de las universidades públicas. Es un pacto del que no se conocen detalles, más allá de que se trata de una financiación plurianual a seis años vista por un total de más de 14.700 millones de euros.

Los detalles sobre el nuevo Plan Vive Universidades tampoco se han hecho públicos. “No sé de dónde van a sacar el presupuesto, porque no lo hay”, señala Sánchez Domínguez. “Tendría que ser para otro año, y es año electoral”, añade. Hace tres meses, el diputado de Más Madrid presentó a la Asamblea una Porposición No de Ley (PNL) para “diseñar un plan plurianual de construcción y gestión de residencias universitarias públicas en las zonas cercanas a los campus universitarios”, que recibió el voto en contra del PP. En esa propuesta también se hablaba de impulsar convenios con las universidades públicas madrileñas para que participaran en el desarrollo y gestión de estas residencias. Según la nota de prensa difundida entre los medios por la Comunidad de Madrid, su nuevo proyecto de alojamiento para estudiantes se desarrollará en el marco del nuevo modelo de financiación que se acaba de firmar y se prevé que las propias universidades “impulsen actuaciones dirigidas a la ampliación de la oferta de alojamiento universitario para estudiantes”.

“No se trata solo de construir alojamiento, sino de crear entornos que favorezcan el estudio, la integración y la salud emocional de los estudiantes, al tiempo que se libera presión sobre el alquiler residencial, ayudando en las políticas de vivienda del Ejecutivo madrileño”, promete la Comunidad de Madrid. Javier Guardiola, diputado del PSOE en el Parlamento regional, también pone en duda este nuevo proyecto. Considera que las residencias que tiene en mente el Gobierno regional pueden ser muy similares a las que proliferan por todo Madrid: grandes edificios con zonas comunes adaptadas a las necesidades de los jóvenes estudiantes, en los que se alquilan habitaciones que en muchos de los casos superan los 1.000 euros. En definitiva, otro negocio muy lucrativo para las empresas privadas.