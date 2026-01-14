Imputado por prevaricación el jefe de gabinete de la presidenta del Gobierno de Baleares

La magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de Palma ha citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación al jefe de gabinete de la presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, del PP. El pasado mes de noviembre el juzgado admitió una querella presentada por un funcionario con 33 años de carrera en la administración autonómica en la que acusa a la mano derecha de la presidenta de “manipular” un proceso selectivo “de forma injusta y arbitraria” para colocar a un familiar sin experiencia alguna como chófer de la máxima autoridad de las islas.

En una providencia dictada a finales del mes de diciembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada Martina Mora cita a Alejandro Jurado como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo 24 de marzo, el mismo día que ha citado al familiar que se quedó con el puesto de chófer. El funcionario expone en la querella que, en 2023, el director de gabinete de la presidenta informó de que iba a cubrir una plaza vacante de chófer que figura en la relación de puestos de trabajo de Presidencia como de libre designación. Sin embargo, la cobertura del puesto se convocó mediante un concurso de méritos, a través de una oferta genérica del Servicio de Ocupación de Baleares. Entre los aspirantes figuraba el otro querellado, con una relación de parentesco con el jefe de gabinete, que tras obtener los resultados de la baremación no quedó como el primer aspirante al puesto.

Al comprobar la posición en la que había quedado, relata la querella, se modificaron “sorpresivamente” las bases para introducir una variación, consistente en la obligación de presentar un currículum vitae así como que la propuesta de nombramiento del funcionario interino se haga a favor de la persona que la secretaría general considere más adecuado. El querellante sostiene que estos dos nuevos requisitos son aplicables para procesos de libre designación y no para los concursos de méritos y se están aplicando ilegalmente. Poco tiempo después de incorporarse a su puesto de trabajo, el nuevo chófer protagonizó un accidente que provocó que el coche de la presidenta fuera declarado siniestro total. El vehículo se estrelló después de haber prestado un servicio para Prohens sin que se viera involucrado ningún otro automóvil.

En la providencia, la jueza reclama a la Policía Local de Palma y a la Guardia Civil de Tráfico que remitan al juzgado el atestado completo o el informe relativo al accidente que tuvo este chófer con el coche oficial el pasado 14 de mayo de 2024 cerca del aeropuerto de Palma. También ha pedido la documentación sobre el parte del siniestro a la compañía aseguradora. En un auto dictado en noviembre, la jueza señaló que los hechos relatados en la querella presentaban características que hacían presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, por lo que ordenó al Gobierno de Baleares que aportase la documentación relativa al expediente para la cobertura del puesto de trabajo.

Desde el Gobierno de las islas reiteran que se trata de un nombramiento de libre designación que siguió el proceso establecido y que se ha trasladado toda la documentación del expediente requerido por el juzgado “para esclarecer cualquier duda”. Insisten en que Jurado comparecerá para colaborar y esclarecer cualquier duda “desde la tranquilidad de que todo el procedimiento se ajusta a lo establecido”.