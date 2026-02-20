La nave romana desenterrada en Palma por un temporal se hundió cargada de vino, aceite y salsas

La bodega estaba en un asombroso buen estado de conservación. Un estudio multidisciplinar concluye que partió de Cartagena, naufragó a 65 metros de la costa y fue fletada por dos comerciantes llamados Alunnio y Ausonio

En 2019, un fuerte temporal marítimo desenterró un pecio del siglo IV d. C. a solo 65 metros de distancia de la playa de Ses Fontanelles (Mallorca). Así, a dos metros de profundidad, se hicieron visibles los restos de una embarcación de 12 metros de eslora y cinco de manga que transportaba en dos niveles 320 ánforas perfectamente conservadas. Seis años han tardado los arqueólogos en descubrir quiénes fletaron aquel barco que naufragó próximo a la costa balear, qué productos transportaba, de dónde partió y hasta cuánta gente participó en el etiquetado de los envases. El estudio Epigrafía anfórica del pecio tardorromano de Ses Fontanelles (Mallorca) califica el hallazgo de “extraordinario, pues nunca hasta ahora se había encontrado un pecio con el material in situ en un estado óptimo de conservación que ofreciera la posibilidad de estudiar el cargamento anfórico engranando múltiples piezas, que normalmente nos llegan fragmentadas y dispersas en los yacimientos subacuáticos”.

Aseguran los redactores del informe ―Piero Berni, Antònia Soler, Darío Bernal, Miguel Ángel Cau, Enrique García Riaza, Jaume Cardell, Carlos de Juan y Sebastià Munar― que la “asombrosa integridad de los materiales en la bodega de la embarcación y el alto porcentaje de inscripciones pintadas preservadas en las ánforas ha posibilitado que podamos reconstruir con bastante detalle cómo se organizó el cargamento y cuántos o quiénes fueron los propietarios de las diferentes partidas de ánforas”.

El grupo de trabajo multidisciplinar ―formado por miembros del Institut Català d’Arqueologia Classica, Consell de Mallorca, de las universidades de Illes Balears, Barcelona, UNED, Valencia y Cádiz― revela que las ánforas fueron clasificadas y etiquetadas por, al menos, siete personas. Se han recuperado sorprendentemente 84 inscripciones, a pesar de los 16 siglos que la tinta empleada ha permanecido en contacto con el agua salada.

Los textos hacen referencia a productos como “flor de liquamen” (una especie de salsa de pescado), aceite (virgen de oliva, virgen extra y oleum dulce para el culto religioso), y vino del sureste peninsular. Además, el análisis químico de los residuos orgánicos adheridos a las paredes interiores de algunas ánforas de fondo plano han permitido identificar componentes relacionados con derivados de la uva, frutas y aceitunas.

Ánforas rescatadas del barco hundido frente a una playa de Palma. @ 2025 CSIC

El cargamento anfórico, que partió de Carthago Spartaria (Cartagena), fue responsabilidad de dos comerciantes llamados Alunnio y Ausonio, posiblemente empleados de la familia Flavia, cuyo nombre aparece también en los tapones de algunas ánforas. Estos tapones tenían impreso un crismón o monograma formado por las dos primeras letras griegas del nombre Cristo.

Crismones que taponaban algunas de las ánforas. @ 2025 CSIC

Los crismones se comenzaron a utilizar en monedas y estandartes romanos a partir del Edicto de Milán, en el año 313, cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio con Constantino. Pero además, los arqueólogos encontraron en 2024 una moneda en la carlinga ―o a cavidad donde se asentaba el mástil de la embarcación― fechada en el año 320 y procedente de la ceca Siscia (moderna Sisak, Croacia). Como no se han encontrado reparaciones significativas en las tablas de la embarcación, los expertos consideran en su estudio, publicado en la revista Archivo Español de Arqueología, que el barco se hundió poco después de ser botado, a mediados del siglo IV.

Las ánforas de las salsas fermentadas de pescado llevaban escritos tanto la tara del recipiente como el peso neto del producto envasado. Esto respondía, dice este estudio que se enmarca en un proyecto mayor denominado Arqueomallornauta, “a un estricto control sobre la mercancía para evitar la falsificación o manipulación de lo declarado sobre el producto embotellado” ante los recaudadores de impuestos de la Administración. Y es que cada una de las piezas pasaba por las manos de dos personas, una primera pesaba el envase y la otra, una vez relleno, toda el ánfora.

Inscripciones de una de las ánforas rescatadas con todos los datos del recipiente. @ 2025 CSIC

Los expertos creen que la embarcación “combinaba el comercio privado de mercancías (los productos de Alunnio y Ausonio) con otro anónimo (sin inscripciones nominales) que tenía un trasfondo público. Esta combinación, donde parece converger lo público con lo privado en un transporte marítimo mixto, no había podido documentarse hasta ahora con semejante claridad en un pecio romano”.

Por eso, los autores creen que “la epigrafía anfórica del pecio de Ses Fontanelles no solo abre nuevas vías de investigación histórica, sino que también plantea interrogantes significativos sobre la economía y el tráfico marítimo de la Cartaginense en este período tardorromano”.

Piero Berni, director de la investigación, adelanta a EL PAÍS que “este año se procederá a la extracción del casco de la embarcación, posiblemente la mejor conservada de todo el Mediterráneo, un proceso complejo del que esperamos obtener grandes novedades científicas”.