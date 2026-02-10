Salud presenta el mapa del sistema sanitario catalán para primar la proximidad

Cataluña tendrá un nuevo diseño de su sistema sanitario, apoyado por las proyecciones demográficas para los próximos 25 años y más cercano a la población. El Departamento de Salud ha presentado este martes un nuevo mapa de planificación territorial que promete inaugurar “un nuevo ciclo” de la sanidad pública, según la Administración. El modelo sustituye las actuales 43 Áreas de Gestión Asistencial por 30 Áreas Integradas de Salud (AIS), que pasan a ser la nueva unidad de organización de los servicios en el territorio. El cambio tiene como objetivos mejorar los resultados en salud, reforzar la equidad territorial, garantizar la proximidad asistencial y asegurar la sostenibilidad del sistema.

“La planificación deberá ser dinámica, flexible y adaptada a las características específicas de cada territorio”, ha afirmado en un comunicado. La presentación del nuevo mapa se ha realizado en una jornada en L’Hospitalet de Llobregat, con la participación de más de 300 profesionales y agentes del sector. El Departamento prevé que, después de la fase piloto, el nuevo mapa se implementará en aproximadamente un año.

El nuevo mapa sanitario será organizado a partir de la creación de las 30 Áreas Integradas de Salud. Estos centros tendrán como eje vertebrador la atención primaria y buscara integrar en un mismo ámbito territorial todos los niveles y servicios asistenciales. En cada AIS se coordinan la atención primaria, los equipos territoriales de salud pública, la atención a la salud sexual y reproductiva, la salud mental, la atención intermedia, la rehabilitación, la logopedia, la atención continuada y urgente. Así como el Sistema de Emergencias Médicas, los hospitales de agudos básicos y de referencia, el mundo local y los activos comunitarios. El objetivo es resolver los problemas de salud más frecuentes cerca del domicilio de los pacientes y con estándares homogéneos en todo el territorio.

El cambio de modelo también se apoya en las proyecciones demográficas de Cataluña. Según datos del Idescat, la población pasará de ocho millones de habitantes en 2024 a casi nueve millones en 2050, con un incremento de 80% de la población mayor de 75 años —de 782.550 en 2024 a 1.413.108 en 2050. El número de centenarios se multiplicará, pasando de 2.699 a 12.290 en el mismo periodo. Estas tendencias de mayor longevidad de la población anticipan un aumento de las enfermedades crónicas y, consecutivamente, de la dependencia y la demanda de servicios sanitarios y sociales.

La definición de las 30 AIS se ha realizado teniendo en cuenta cinco criterios principales. En primer lugar, la movilidad natural de la población, es decir, los desplazamientos reales que realizan las personas para acceder a los servicios; la dimensión poblacional necesaria para garantizar una masa crítica suficiente; la dispersión territorial y la distancia a los servicios, con el objetivo de reducir desplazamientos y su impacto ambiental; las necesidades actuales y futuras de salud de la población, especialmente el envejecimiento, la cronicidad, la dependencia, la fragilidad y las desigualdades socioeconómicas. Por último, el equilibrio territorial, para asegurar una oferta adecuada de servicios en toda Cataluña. Según Salud, “la delimitación no responde a criterios administrativos, sino a la realidad epidemiológica y social de cada territorio.”

El Departamento de Salud abrirá una convocatoria para que las entidades que formarán parte de las 30 Áreas Integradas de Salud presenten candidaturas para desplegar proyectos piloto. Este plan funcionará como experiencias de prueba para evaluar nuevas fórmulas de organización, gobernanza, financiación y evaluación antes de extender el modelo. Se agrupan en cuatro ámbitos: salud comunitaria territorial, atención domiciliaria integrada, continuidad asistencial entre atención primaria y hospitalaria y programas para garantizar la accesibilidad, la calidad y la equidad de los servicios hospitalarios territoriales. Pasada el proceso de la fase piloto, el nuevo mapa se implementará en aproximadamente un año.