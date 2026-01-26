El festival de magia de Badalona entra en Can Ruti

Este mes de febrero, Badalona celebra su popular Festival Internacional de Magia que llega a la edición número 26 incrementando su presencia en las calles de la ciudad. Y con una novedad muy particular: entra en el Hospital Germans Trias, Can Ruti. El 10 de febrero habrá una actuación de Adan Xou, pero lo verdaderamente singular es que, más allá de las fechas del festival, hasta diciembre, cada dos semanas habrá una sesión especial para jóvenes de 8 a 18 años con trastornos de salud mental y una estancia hospitalaria superior a los 15 días. No se tratará de ofrecer un espectáculo de magia. Se les obsequiará con juegos y se les enseñará a hacer trucos. El 15 de febrero también habrá un taller de magia en la sede de la fundación Acollida i Esperança que acompaña a personas con riesgo de exclusión social para mejorar su autonomía y calidad de vida.

La Mención de Honor que concede el festival para destacar el trabajo de una persona o entidad dedicada a la magia recae este año en Xavier Tapias. Mago y constructor puede reproducir las máquinas que el relojero, y renovador de la magia, Robert Houdin usaba en sus espectáculos. De hecho, hay una obra de Tapias en el museo de Blois (Francia) dedicado a Houdin. En Youtube sigue vivo un vídeo de hace 16 años de su actuación en el programa Le plus gran cabaret du monde en el que con botellas, latas y bolsas que encuentra en la basura construye un robot que cobra vida. En el acto de presentación el festival recordó sus inicios como joven ayudante de 13 años en la tienda El Rei de la Magia de Bucheli, donde conoció a los mejores magos catalanes como el sacerdote Wenceslao Ciuró o Li Chang, el mago badalonés cuya memoria invoca el festival. Por ayudar en la tienda, recordó Tapias, cobraba 50 pesetas a la semana que se gastaba allí mismo. En la actualidad es presidente de la sección europea de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) y vicepresidente de la FISM mundial. En Barcelona cofundó el Grup d’Estudi del Nou Il·lusionisme (GENI).

El festival se abrirá el 31 de enero con el tradicional encuentro de magos catalanes en el recinto comercial Màgic donde también habrá magia. Volverá la gala de Magia y Humor y seguirán durante todo el mes actuaciones en bibliotecas, librerías, centros cívicos… Habrá espectáculos escolares y Enric Magoo, el director del festival, y Maty Gálvez impartirán un curso de ilusionismo para docentes de seis sesiones. Las galas internacionales contarán con las actuaciones de Joshua Kenneth (manipulación); Jaana Felicitas, artista alemana que fusiona magia y danza y que cayó del cartel del año pasado por un problema repentino de salud del que se ha recuperado; The Great Kaplan (vodevil moderno); la magia poética de Jerôme Murat y las grandes ilusiones de Dani Polo. Las presentará el joven Àlex Gilabert.

El festival tiene el total respaldo del ayuntamiento de la ciudad que ha incrementado su presupuesto y para los espectáculos de pago ya se han vendido el 80% de las entradas.