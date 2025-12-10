El Mago Pop iniciará en el Bernabéu una gira mundial por estadios que acabará en el Camp Nou

Antonio Díaz, el Mago Pop, iniciará en el Bernabéu una gira mundial en 2027 que desconoce en qué fecha terminará. Lo que sí tiene claro es que el último espectáculo se celebrará en el Camp Nou. Este y otros proyectos los ha anunciado esta mañana en una sesión informativa en el barcelonés teatro Victòria, de su propiedad, con público e invitados, que ha convertido en una ceremonia lujosa y milimetrada con actuaciones musicales (Amaia) y actores y actrices internacionales que hicieron breves presentaciones.

Otros proyectos presentados en esta rueda de prensa, a la que asistieron algunos medios internacionales, han sido la organización de un premio del teatro europeo cuya ceremonia tendrá lugar en el Victoria; una colaboración en una producción de Andrew Lloyd Webber en la que habrá magia, pero de la que ha dicho que no podía dar detalles, y la repesca, como productor, del musical catalán Mar i Cel, un montaje que Dagoll-Dagom le ha traspasado y que, según el mago, “estará vivo siempre”. Su actual espectáculo, Nada es imposible, con un decenio de éxitos a sus espaldas, dejará de viajar y se afincará definitivamente en Barcelona donde se ofrecerá tres meses al año.

Al acto han asistido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el presidente del Barça, Joan Laporta. Este, desde un vídeo, ha mostrado su alarma porque Díaz planea iniciar la gira mundial en el Bernabéu. “No hagas un Figo”, le recriminaba en broma. Acto seguido, y ya desde el escenario, ha comentado que un culé como el Mago Pop, aunque no sepa cuándo, no podía cerrar la gira en otro espacio que no fuera el estadio de Barcelona.

Antonio Díaz, el Mago Pop, junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Enric Fontcuberta (EFE)

El propio Mago Pop ha calificado este miércoles como “un día muy especial”. “Para llegar a ello han tenido que suceder muchas cosas. En la magia es difícil llamar la atención y para conseguir cosas extraordinarias hay que pisar caminos sin huellas”. Ha recordado sus orígenes humildes y cómo soñaba que un día sería el Rey León de la magia, el Cirque du Soleil de la magia. Fue asistiendo a un concierto de Coldplay cuando pensó que los estadios eran un territorio ignorado por la magia y fue el periodista José Ramón de la Morena quien le propuso hacer un Bernabéu y lo puso en contacto con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “No se ha hecho nunca magia en los estadios. Se trata de celebrar la vida con 60.000 o 70.000 espectadores. Tiene una magnitud sideral”. Díaz está obligado a pensar en una magia distinta. “En el teatro no dejamos tomar fotografías porque queremos que el público explique lo que ha visto a otros y les convenza para venir. En un estadio habrá miles de móviles filmando. Voy a gastar mucho dinero. Es la mayor inversión de mi vida y espero que sea el mejor espectáculo de mi vida, cuyo virtuosismo y dimensiones se recuerden. Muchos de los juegos que haré no se habrán visto nunca”.

En el proyecto colaborará Doctor Music, una promotora de conciertos con tradición en la organización de grandes eventos en estadios. Aunque periodistas de Corea del Sur, Francia e Italia se interesaron por saber si visitaría sus países, Díaz no pudo concretarles ciudad ni fecha. Un primer calendario se dará a conocer próximamente en el Bernabéu.

Para los premios europeos del teatro cuenta con la colaboración de Broadway World, web neoyorquina de noticias teatrales. Díaz los ha buscado porque pretende que estos premios sirvan para proyectar las producciones teatrales europeas en otros escenarios. Para conseguirlo, promete una ceremonia de concesión que sea apetecible como espectáculo para las televisiones. “Son premios para romper fronteras”, ha dicho.

Helen Hunt y El Mago Pop, durante la rueda de prensa. David Oller (Europa Press)

Cansado de la televisión como medio para la magia porque, ha apuntado, se presta al truco de cámara, Díaz no descarta que cuando termine la citada gira mundial “probablemente me retire”. Es consciente de que va a intentar una “aventura diferente” a la de estar cada día en un teatro que dificulta conciliar la vida profesional con la personal. Díaz citó a David Copperfield, que lo felicitó por su éxito en Broadway, y al Mag Lari como los dos ilusionistas que más le han marcado en su vida. También ha mencionado otras influencias como las de Carl Sagan y Bobby Fischer. Y ha resumido sus apuestas profesionales en la figura de Forrest Gump que corre “sin un motivo para parar”.

En la gala, a la que el Mago Pop ha llegado apareciendo desde una plataforma aérea, han intervenido ejecutivos de la empresa del mago, colaboradores de sus proyectos y una lujosa corte de famosos. En un vídeo, por ejemplo, el actor de Regreso al futuro Christopher Lloyd se presentaba con su coche espacial en la fachada del Victòria para invitar al Mago Pop a un viaje hacia ese futuro que él ya había visitado. Y pisaron el escenario, entre otros: Helen Hunt, directora y actriz que tiene un premio Oscar por Mejor… imposible (1997); Aaron Paul, que los Emmy han multipremiado por su papel en Breaking Bad; Mira Sorvino, otra intérprete con premio de la Academia por Poderosa Afrodita (1995); Michelle Rodríguez, habitual de la saga Fast and Furious; David Henrie, actor y piloto de rally, entre otras ocupaciones; Billy Zane, que interpretó al indeseado prometido de Rose en Titanic; Aitana Sánchez Gijón, Paz Vega, Leonor Watling; Jon Kortajarena, Álex González… También participaron las empresarias y modelos Martina Klein y Jessica Goicoechea. Este anuncio sucede al que hizo en marzo de 2023 cuando, en este mismo escenario, contó que había comprado un teatro en la ciudad norteamericana de Branson (Misuri), como base de operaciones para sus planes artísticos en los Estados Unidos. En agosto de aquel año debutó en Broadway.