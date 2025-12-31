Ir al contenido
Detenido un hombre relacionado con la muerte violenta de su madre en El Vendrell

Los Mossos investigan los hechos como un caso de violencia de género, porque el arrestado es hijo de la víctima

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la región policial del Camp de Tarragona investigan la muerte violenta de una mujer este martes por la tarde en El Vendrell (Tarragona). Sobre las 13:40 horas los mossos han sido alertado de localización del cuerpo de una mujer sin vida en su domicilio.

Al lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han confirmado su muerte. En el domicilio también se ha localizado a un hombre de 37 años, que ha quedado detenido por su presunta relación con los hechos.

La policía autonómica investiga los hechos como un caso de violencia de género, ya que el detenido es el hijo de la víctima.

