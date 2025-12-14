El programa La Marató 2025 de 3Cat ya lleva recaudado 1,2 millones de euros para investigar sobre el cáncer
La jornada solidaria dura 17 horas e incluye actuaciones musicales, testimonios de pacientes y entrevistas con expertos
El programa La Marató 2025 ha recaudado hasta las 13.30 horas de este domingo un total de 1.236.598 euros para la investigación sobre el cáncer, una cifra más alta que la del pasado año a la misma hora, informa la plataforma 3Cat. El marcador se han dado a conocer desde el campo de fútbol de Vic (Barcelona) con un número formado por los dorsales de los jugadores que han participado en el tradicional partido de los famosos.
Durante la mañana el programa ha incluido actuaciones musicales de Titó, los Beta, Lildami, Buhos, Samurai y Blaumut, entre testimonios de personas que padecen o han padecido la enfermedad y expertos en divulgación médica sobre el cáncer.
El programa La Marató 2025 ofrece este domingo más de 17 horas en directo para sensibilizar sobre la prevención y detección precoz del cáncer e impulsar la investigación para luchar contra esta enfermedad. Con el lema ‘Detectémoslo, arreglémoslo’, 3Cat y la Fundació La Marató ofrece una programación que se prolongará hasta la madrugada mediante un despliegue coordinado por todo el territorio catalán que difundirá a través de televisión, radio y plataformas digitales.
La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con una edición especial de ‘El suplement’ de Catalunya Ràdio, con Roger Escapa desde el Port de Tarragona. Desde las 9:00 horas, Ramon Pellicer conduce La Marató en TV3 desde la Torre Bellesguard, obra de Antoni Gaudí y antigua clínica oncológica entre 1944 y 1969. Por la tarde, el programa continuará desde el plató 1 de Sant Joan Despí.
En el programa intervendrán voces que han vivido el cáncer de cerca, como Júlia Otero, Òscar Dalmau, Ricky Rubio o Andrea Fuentes, entre otros, junto a testigos anónimos que ayudarán a entender el impacto de la enfermedad en el día a día. A lo largo de la jornada, actuarán artistas como Pablo Alborán, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini, Mishima, Els Catarres o Lax’n’Busto.
Como cada año, el territorio catalán se ha movilizado y está organizando actos solidarios en diferentes localizaciones para recoger dinero para luchar contra el cáncer. Este año se realizarán más de 3.000 actividades, entre conciertos, competiciones deportivas, festivales, caminatas o comidas populares, entre otras.
Los donativos se podrán hacer a través de la web de La Marató, en el Bizum 33333, por transferencia bancaria y en el teléfono 900 21 50 50, que estará operativo solo el domingo. Más de 1.200 voluntarios se repartirán entre las cuatro sedes de atención telefónica para recoger los donativos: Fira de Barcelona, Palau de Congressos de Girona, Universitat de Lleida y Port de Tarragona.
En sus 33 ediciones, La Marató ha recaudado 257,5 millones de euros y ha financiado 1.048 proyectos con la participación de 1.762 equipos y 11.541 investigadores e investigadoras.
