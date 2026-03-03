La Guardia Civil registra sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza en una operación sobre contratos irregulares de renovables

Este es el segundo registro a la compañía en pocos meses, después del protagonizado el pasado 11 de diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente han acudido también a una decena de domicilios de directivos de la empresa

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil registran desde primeras horas de este martes las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como de una decena de domicilios de cuadros directivos de la empresa, en el marco de una operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, durante el transcurso de la operación, los agentes del UCOMA —unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado— han detenido a una persona durante el transcurso del operativo, en el que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

Estas fuentes han añadido que los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y solares se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.

Este es el segundo registro que se realiza en la compañía en pocos meses, después de que el pasado 11 de diciembre acudieran a la sede agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entonces, el registro se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, un día después del arresto de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.