Ir al contenido
_
_
_
_
España
CORRUPCIÓN

La Guardia Civil registra sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza en una operación sobre contratos irregulares de renovables

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente han acudido también a una decena de domicilios de directivos de la empresa

Este es el segundo registro a la compañía en pocos meses, después del protagonizado el pasado 11 de diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)
EFE
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil registran desde primeras horas de este martes las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como de una decena de domicilios de cuadros directivos de la empresa, en el marco de una operación dirigida a detectar irregularidades en la tramitación de contratos para proyectos eólicos y de placas solares.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, durante el transcurso de la operación, los agentes del UCOMA —unidad adscrita al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado— han detenido a una persona durante el transcurso del operativo, en el que se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo de capitales.

Estas fuentes han añadido que los investigadores tratan de determinar si durante la tramitación de las licencias de instalación de parques eólicos y solares se manipularon declaraciones de impacto ambiental para facilitar la obtención de los permisos necesarios.

Este es el segundo registro que se realiza en la compañía en pocos meses, después de que el pasado 11 de diciembre acudieran a la sede agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entonces, el registro se llevó a cabo en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, un día después del arresto de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de 5 camisetas básicas de algodón para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Luz de lectura para el cuello con 3 niveles de luz. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Giroscopio de mano para fortalecer muñeca y antebrazo. COMPRA POR 16,99 €
escaparate
Luz de emergencia V16 con geolocalización conectada con la DGT. COMPRA POR 29,95€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_