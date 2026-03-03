Interior reorganiza la seguridad de las embajadas en España tras el ataque de EE UU e Israel a Irán

El estallido de la guerra en Oriente Próximo tras el ataque lanzado por EE UU e Israel contra Irán ha obligado al Ministerio del Interior a reorganizar las medidas de protección que Policía Nacional y Guardia Civil prestan tanto en las embajadas de diferentes países en España como en infraestructuras críticas y otros puntos considerados “especialmente sensibles”, según han señalado a EL PAÍS fuentes policiales y confirmado el departamento de Fernando Grande-Marlaska. No obstante, los responsables de Interior han acordado mantener la alerta terrorista en el nivel 4, ―“riesgo alto”, en una escala de cinco― reforzada que se instauró en octubre de 2023, tras el estallido de otro conflicto bélico en aquella región, el que desembocó en la invasión de la franja de Gaza por las tropas israelíes.

Entonces, Interior oficializó el refuerzo de las medidas en una instrucción interna. En esta ocasión, sin embargo, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, no ha elaborado aún una orden por escrito, sino que las directrices se han impartido de modo verbal a la Comisaría General de Información (CGI, responsable de la lucha antiterrorista) de la Policía Nacional, detallan las fuentes consultadas. Este miércoles está previsto que celebre la reunión semanal ordinaria la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista (órgano encargado de evaluar todos los elementos de seguridad y en el que están integrados, además de Policía Nacional y Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, la Ertzaina y el Centro Nacional de Inteligencia), aunque no está previsto que se adopten en ella nuevas medidas, según las mismas fuentes.

En concreto, las instrucciones impartidas ahora apuntan a la necesidad de “reformular” y “reajustar” el dispositivo que ya se puso en marcha hace más de dos años por la guerra de Israel contra Hamás y que ya incluyó un refuerzo de las medidas de protección en numerosas legaciones diplomáticas, según los términos utilizados por estas fuentes. En concreto, entonces se focalizó el refuerzo de la seguridad en las embajadas de Israel, Turquía, Palestina, Líbano y Jordania, así como en otros “intereses estratégicos, culturales y económicos” de estos países. También se reforzaron las medidas preventivas antiterroristas en las embajadas de los 26 países de la UE, con especial atención a las de Francia, Suecia y Dinamarca.

Otras representaciones diplomáticas que vieron cómo se incrementaba su seguridad fueron las de EE UU y el Reino Unido, así como las de sus “intereses educativos, económicos o de cualquier tipo”. Ahora, la representación diplomática de Washington en España y otros edificios ligados a este país han visto reforzada de nuevo su seguridad por el protagonismo de este país en la ofensiva. No obstante, las fuentes consultadas recalcan que las nuevas medidas no solo afectan a las legaciones de EE UU, Israel e Irán, sino también a las de otros países que se han visto implicados en el conflicto.

Tras el estallido de la guerra en Gaza, las fuerzas de seguridad detectaron que los grupos yihadistas hacían una instrumentalización de lo que estaba ocurriendo en aquel territorio para radicalizar aún más a sus seguidores con el argumento de que era la constatación de que los musulmanes se enfrentan supuestamente a una amenaza que justificaba el uso de la violencia como respuesta legítima. Eso se tradujo también en un incremento del número de operaciones antiyihadistas, ya que a partir octubre de 2023 Interior aceleró muchas de las investigaciones que tenía abiertas sobre sospechosos de actividades islamistas radicales ante el temor de que el conflicto los empujase a atentar. Desde el estallido de la guerra en Gaza, las fuerzas de seguridad han arrestado a 252 presuntos terroristas islamistas, según las estadísticas oficiales del Ministerio.