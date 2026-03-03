Albares anuncia la llegada de un vuelo procedente de Abu Dabi con 175 españoles repatriados esta tarde a Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que las operaciones de evacuación de los españoles que se encuentran en Oriente Próximo “ya están en marcha” y que se prevé que a las 19.00 llegue a Madrid un vuelo comercial procedente de Abu Dabi con 175 españoles. “Estamos ante un salto cualitativo y cuantitativo de violencia con consecuencias imprevisibles, no solo para la región, sino incluso más allá. España defiende la desescalada, la negociación y el derecho internacional”, ha indicado el titular de Exteriores antes de asegurar que “la seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en estos momentos en la región es prioridad absoluta”.

Albares ha pedido a los españoles desplazados temporalmente en la región que se inscriban en el registro de viajeros para “mejorar el seguimiento y la capacidad de asistencia”. Y ha indicado que ya están en marcha las operaciones de evacuación de los españoles que están en los distintos países de la región. “No voy a entrar en detalle hasta que no vayan concluyendo con éxito los medios empleados. El nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos”, ha indicado el ministro, que ha anunciado que ya hay un vuelo comercial que ha salido desde Abu Dabi en dirección Madrid con 175 españoles. “Está previsto que lleguen sobre las 19.00″, ha apuntado.

Albares comparece este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el marco del ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ha provocado que se reavive el conflicto en Oriente Próximo. España se ha desmarcado de la posición de Francia, Reino Unido y Alemania y ha decidido no contribuir a la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu al prohibir el uso de las bases estadounidenses en España de Rota y Morón para las operaciones en Irán. Solo se podrán utilizar para labores humanitarias, apuntó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto-ley de carácter urgente para “recuperar las indemnizaciones en la Ley de Memoria Democrática”, el reconocimiento como víctima del terrorismo y de la represión franquista al malagueño Manuel José García Caparrós, que murió de un disparo en una manifestación de apoyo a la autonomía de Andalucía en diciembre de 1977; y sacará adelante una declaración institucional en la que condena “la actuación desproporcionada” de la policía armada en la matanza de Vitoria, en la que murieron cinco obreros y resultaron heridos de bala otros 26 ciudadanos y de la que hoy se cumplen 50 años.

El Gobierno también ha dado luz verde en segunda vuelta al anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, para iniciar así la tramitación parlamentaria de la norma, que se prevé difícil. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también acompañará a la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la semana del Día Internacional de la Mujer.