La UCO detiene en Colombia al “narco invisible” ‘Medio Labio’, responsable del blanqueo del dinero del Clan del Golfo

Efectivos de la Guardia Civil, durante el operativo que permitió detener en Medellín (Colombia) al presunto 'narco invisible' John Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’, en una imagen facilitada por el instituto armado.

Esta organización criminal, la mayor del país sudamericano, es responsable de introducir “gran parte de la cocaína que cada año llega a los puertos europeos”

Una operación conjunta de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Colombia ha permitido detener en Medellín a John Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado presunto responsable de la trama de blanqueo de dinero del Clan del Golfo, la mayor banda del narcotráfico del país sudamericano, según ha informado este viernes el instituto armado. González Herrera está catalogado como un “narco invisible” o “de cuarta generación”, es decir, aquellos que, a diferencia de la ostentación que hacían capos como Pablo Escobar, evitan exponerse públicamente y operan a través de estructuras financieras aparentemente legales.

Con su arresto, la UCO considera desmantelada por “completo” la rama logística y financiera de la organización criminal ―catalogada por EE UU el pasado diciembre como organización terrorista―, a la que se considera responsable de “gran parte de la cocaína que cada año llegaba a los puertos europeos”, principalmente de España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación que ha desembocado en el arresto de Medio Labio se inició en 2022, después de que el Grupo Central Antidroga de la UCO lograra identificar, tras acceder a mensajes intercambiados a través de la aplicación de mensajería encriptada Sky ECC, a varios presuntos cabecillas de la red encargada de introducir grandes cantidades de droga en Europa. En una primera fase de la bautizada como Operación Gulupa, que se desarrolló el pasado octubre, fueron detenidas cinco personas, tres en España y dos en Colombia.

En Ibiza fue arrestado Juan Pablo Prada, Black Jack o La Firma, considerado como cabecilla de la organización, y su hermano Santiago Prada, Marcos. En Madrid fue capturado Carlos Ariel Zuluaga, con vínculos con diferentes organizaciones criminales europeas, como la ‘Ndrangheta italiana o la Mocromaffia holandesa. En Colombia fueron apresados Brenda Pineda y Jimmy García, relacionados con el blanqueo de capitales.

La investigación continuó y ha desembocado ahora, cinco meses después, en el arresto de Medio Labio, al que la Guardia Civil considera “uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional, que operan desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando en intermediarios y testaferros, para impedir su identificación, pero teniendo una capacidad logística incluso mayor”, según destaca en la nota.

Según el instituto armado, el ahora detenido presuntamente ha desempeñado en las dos últimas décadas “funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para estructuras vinculadas al Clan del Golfo, garantizando el flujo económico y la disponibilidad de cargamentos de cocaína destinados a Europa”.

Para ello, Medio Labio supuestamente mantenía contacto directo con los proveedores del Clan de Golfo y había establecido alianzas con carteles mexicanos de la droga y mafias europeas a los que hacía llegar ingentes cantidades de cocaína utilizando países de tránsito, entre ellos Costa Rica y República Dominicana, donde almacenaba alijos de hasta 20 toneladas de cocaína. También tenía vínculos con redes ligadas al Cartel de los Soles venezolano, con los que articulaba envíos de cocaína a través de una ruta que se iniciaba en Colombia, pasaba por Venezuela y desembocaba en Europa y África.

Para mover el dinero, el ahora detenido presuntamente utilizaba la hawala, un sistema ancestral que permite pagos internacionales sin necesidad de mover el dinero físicamente de un país a otro y en el que se utilizan tokens o códigos para formalizar las transacciones. Las pesquisas apuntan a que por este mecanismo pudo mover cerca de 40 millones de euros en menos de seis meses. Los beneficios eran supuestamente blanqueados a través de la adquisición de bienes o mediante operaciones comerciales con empresas a nombre de testaferros.

A Medio Labio también se le considera el presunto administrador de la herencia de origen ilícito de su primo Daniel Rendón Herrera, Don Mario, fundador y máximo líder del Clan del Golfo que fue detenido en 2009. El ahora arrestado ya fue capturado en 2008 en Colombia por posesión ilegal de armas y entre 2020 y 2023 estuvo imputado por un delito de blanqueo de capitales en aquel país, pero finalmente quedó exonerado por falta de pruebas.