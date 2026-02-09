El juez envía a prisión al presunto líder de la trama de narcotráfico donde se investiga al exjefe de la UDEF

El juez de la Audiencia Nacional que investiga al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, al que se le encontraron cerca de 20 millones de euros emparedados en su casa, ha enviado a prisión provisional al presunto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.

Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se habían vulnerado sus derechos por no facilitar a su defensa “elementos esenciales” de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad. Sin embargo, el pasado viernes el instructor acordó su detención judicial a la espera de que se celebrara la vistilla de este lunes, en la que finalmente se ha acordado su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.

La Unidad de Asuntos Internos, en sus informes, señala a Torán como líder de la presunta organización criminal, encargado concretamente de la importación de la droga a España, lo que le llevaría a tener también un papel de “interlocutor principal” de Sánchez, al que se refiere como ‘El Amigo’. Los investigadores creen que la trama logró introducir, al menos, 39 contenedores con más de 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros.

Además, los informes de Asuntos Internos destacan las “conexiones” internacionales de Torán, en concreto “con los grandes narcotraficantes que eluden la acción de la Justicia de diversos países como residentes de Dubái, Emiratos Árabes Unidos”. Uno de ellos sería el supuesto capo Alejandro Salgado Vega, ‘El Tigre’. ”Yo tengo el poder", llegó a jactarse Torán, según las comunicaciones reflejadas en los informes de la Policía Nacional.