El juez envía a prisión al presunto líder de la trama de narcotráfico donde se investiga al exjefe de la UDEF
Se trata de Ignacio Torán, que ya estuvo detenido pero quedó libre por un error judicial
El juez de la Audiencia Nacional que investiga al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez, al que se le encontraron cerca de 20 millones de euros emparedados en su casa, ha enviado a prisión provisional al presunto líder de la trama de narcotráfico, Ignacio Torán, según fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS.
Torán fue puesto en libertad el pasado mes de abril después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociese que se habían vulnerado sus derechos por no facilitar a su defensa “elementos esenciales” de la causa necesarios para impugnar la privación de libertad. Sin embargo, el pasado viernes el instructor acordó su detención judicial a la espera de que se celebrara la vistilla de este lunes, en la que finalmente se ha acordado su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga.
La Unidad de Asuntos Internos, en sus informes, señala a Torán como líder de la presunta organización criminal, encargado concretamente de la importación de la droga a España, lo que le llevaría a tener también un papel de “interlocutor principal” de Sánchez, al que se refiere como ‘El Amigo’. Los investigadores creen que la trama logró introducir, al menos, 39 contenedores con más de 73 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado superior a los 2.500 millones de euros.
Además, los informes de Asuntos Internos destacan las “conexiones” internacionales de Torán, en concreto “con los grandes narcotraficantes que eluden la acción de la Justicia de diversos países como residentes de Dubái, Emiratos Árabes Unidos”. Uno de ellos sería el supuesto capo Alejandro Salgado Vega, ‘El Tigre’. ”Yo tengo el poder", llegó a jactarse Torán, según las comunicaciones reflejadas en los informes de la Policía Nacional.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.