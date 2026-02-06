Francisco de Borbón defiende su “integridad” y niega la acusación de blanqueo de dinero de la droga

El juez ordena la detención de Ignacio Torán, supuesto capo de la trama de narcotráfico, que se ha negado a declarar en la Audiencia

Francisco de Borbón, arrestado el lunes en Marbella (Málaga), ha roto su silencio. Tras pasar dos días detenido y quedar en libertad bajo fianza de 50.000 euros el pasado miércoles, el sobrino lejano del rey emérito Juan Carlos I ha emitido un comunicado este viernes para defender su inocencia. “Niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo”, apunta De Borbón a través de la nota, donde insiste en su “integridad” y rechaza “cualquier insinuación en sentido contrario”. Sus palabras llegan después de que el juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, apuntase que “existen indicios racionales” de que ha “colaborado” en el “blanqueo” de fondos “procedentes del narcotráfico”.

El imputado, hijo del fallecido duque de Sevilla, asegura que “ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades”. “Ha aportado toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos”, dice el comunicado. El miércoles, tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, De Borbón se desvinculó de cualquier lavado de dinero. “La investigación en curso es de carácter estrictamente preliminar”, remacha la nota.

La investigación sitúa a Francisco De Borbón como una pieza clave para el blanqueo de fondos de la presunta “organización criminal” liderada por Ignacio Torán, un supuesto capo español de la droga, que tenía también en nómina presuntamente a Óscar Sánchez, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) capturado en 2024 con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder (varios de ellos, emparedados en su casa). Según el sumario, la trama llegó a introducir en España más de 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.500 millones de euros.

La Policía ha vinculado al hijo del duque de Sevilla con cinco entidades financieras sospechosas de facilitar el lavado de la ingente cantidad de dinero obtenido del tráfico de drogas: tres radicadas en el país africano Santo Tomé y Príncipe (ET Bank, VXL Bank, BE Bank); la irlandesa ET Fintech Europe Limite; y Alpha Trading LCC, una sociedad “de estrategia de inversión con sedes en Newport Beach (California) y Marbella”. En un informe, los agentes llegan a señalar que De Borbón tenía “capacidad de disposición de los fondos millonarios que la organización criminal obtenía con la introducción de cocaína”.

Sin embargo, en su comunicado, el pariente del monarca se desliga de tres de ellas (BE Bank, ET Bank y VXL Bank), pese a que la Policía lo califica como su “gestor”. “No tuvo vinculación ni participación alguna”, dice sobre esas entidades, aunque a continuación explica que las tres “nunca han contado con licencia bancaria para operar en ningún país, por lo que resulta imposible que hayan llevado a cabo actividad bancaria alguna”. Precisamente, los investigadores ya mostraron sus recelos al respecto: “Consultada la web del Banco Central de Santo Tomé y Príncipe, [ninguna de las tres] se han localizado como entidades bancarias autorizadas”.

Los agentes especificaron que De Borbón y un socio, Bijan Burnard, usaron esas entidades para “prestar” servicios “a la organización criminal”: la “gestión de divisas y criptoactivos, así como la emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico”. Según afirman fuentes jurídicas, el sospechoso ya ha depositado la fianza de 50.000 euros impuesta por el juez.

Arresto del supuesto capo

Por su parte, el magistrado De Jorge había citado este viernes a Ignacio Torán a declarar tras las nuevas revelaciones. Pero, el supuesto capo se ha acogido a su derecho a no responder a ninguna pregunta. A continuación, con el respaldo de la Fiscalía Antidroga, el juez ha ordenado su detención hasta el próximo lunes, cuando se celebrará una vistilla para decidir si ingresa en prisión provisional a la espera de juicio.

Según subrayan fuentes jurídicas, De Jorge ha adoptado esta medida tras los nuevos informes de la Policía, que elevan la cocaína introducida por la trama por encima de las 70 toneladas. Estas fuentes inciden en que han aparecido hechos nuevos que incrementan el riesgo de fuga y añaden que, además, la investigación se encuentra cerca de su final. Antes, el magistrado debe decidir si vuelve a citar al exjefe de la UDEF para interrogarlo, ya que este ha pedido motu proprio volver a la Audiencia a declarar —cuando lo detuvieron, se negó a responder preguntas—.