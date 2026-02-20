Celia Villalobos: “Vox y el feminismo son incompatibles”

La exministra y exdiputada del PP cree que Vito Quiles “no pintaba nada” en el acto de cierre de campaña de su partido en Aragón

Cuenta Celia Villalobos, malagueña de 76 años, que si su carrera política empezase hoy se lo pensaría dos veces. La exalcaldesa de Málaga, exdiputada y exministra de Sanidad con el PP cree que su oficio se ha convertido en “el tuit permanente” y lamenta que sus colegas en activo dediquen poco tiempo a “los problemas de verdad”. En un partido que presumía de disciplina, votó a favor del aborto y del matrimonio gay. Hoy cree que la corriente interna que empujaba a su formación política a lo contrario ha perdido peso: “Se han pasado a Vox”.

Pregunta. La última vez que la entrevistamos, cuando dejó la política, dijo que se le “abrían las carnes” cada vez que escuchaba al líder de Vox. Era 2019, antes de que su partido pactase con ellos, incluso para gobernar en coalición, y ahora dependen de Santiago Abascal para renovar dos gobiernos autonómicos. ¿Se ha equivocado el PP en su estrategia para frenar la fuga de votos hacia Vox?

Respuesta. Creo que Vox es una arma de Sánchez. Cuando estaba en plena efervescencia la ley del solo sí es sí, lo que hizo Vox fue sacrificar en una moción de censura a uno de los grandes economistas que ha tenido el país, Ramón Tamames. Lo destrozó y a quien le hizo el favor no fue al centro derecha, sino a Sánchez, que ahora, a unos días de las elecciones de Aragón se saca de la manga la regularización de inmigrantes. De nuevo, apoyando a Vox. Pero Vox también le está quitando votos al PSOE.

P. ¿Por qué cree que es Vox y no el PP quien más capitaliza el desgaste del Gobierno?

R. Pasó igual con la extrema izquierda en 2015. Apareció el gran líder carismático que iba a asaltar los cielos y que representaba al comunismo real, Pablo Iglesias, y sacó 69 escaños. ¿Y ahora qué tiene [Podemos]? Creo que va a desaparecer.

P. ¿Cree que Vox va a desaparecer pronto?

R. En su momento. Yo soy defensora a ultranza del bipartidismo, porque es lo que da seguridad. Los ciudadanos no quieren radicalismos, quieren que los políticos gobiernen, no estos espectáculos de enfrentamiento. Es muy fácil para Vox vender ilusiones sin gobernar, pero cuando llegas al poder, como le pasó a Podemos, la gente se va de esas opciones que no resuelven.

P. ¿Vox se parece al PP?

R. No. Yo entré en Alianza Popular en 1983. Aznar consiguió unir a todo el centro derecha: ahí había gente muy de derechas, del Opus, y gente como yo, defensora del matrimonio gay, del aborto, de la píldora del día después... y fui hasta ministra. Eso es lo que hace falta, no el voto de las vísceras.

P. Ahora hay dos gobiernos del PP que dependen de ese voto de las vísceras. ¿Se ha equivocado su partido de estrategia?

R. Es un problema que tendrán que resolver ellos, no yo.

P. ¿Y qué cree que ha llevado el PP a ese momento: a depender, tras haber gobernado 14 años, de lo que llama el voto de las vísceras?

R. ¿Y de qué depende Sánchez? De Bildu y de la derecha más derecha, la de Junts.

P. ¿Preferiría que el PP no dependiera de Vox?

R. El PP no es un partido de grandes liderazgos carismáticos. Somos de buenos gobernantes y Feijóo ha demostrado en Galicia que sabe gobernar, al contrario que este Gobierno. El papel del PP es convencer a más ciudadanos de que puede resolver sus problemas, pero la política se ha convertido en un tuit permanente y no se habla de lo importante.

P. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha dicho que el feminismo que ella defiende es el feminismo de Vox. ¿Ve compatibles las palabras Vox y feminismo?

R. No. Por lo menos con el feminismo que yo defiendo, que tampoco es el de Montero [Irene, exministra de Igualdad], sino el de Rosa Conde, Carmen Calvo... el de las que nos hemos partido los cuernos por la igualdad. Esa frase [de Guardiola] sin contexto es una locura y posiblemente, ella no ha sabido explicarlo. Yo la conozco y sé los problemas que ha tenido por ser demasiado feminista. Lo único que ha hecho Vox por el feminismo sin darse cuenta ha sido lo de prohibir el burka [el partido de extrema derecha propuso su prohibición, pero la propuesta fue rechazada en el Congreso].

P. ¿Sin darse cuenta?

R. Sí, porque lo han hecho para intentar unirlo con los inmigrantes ilegales, con la cantidad de musulmanes que hay... Para mí, el burka es la antítesis del feminismo. A nosotras nos costó dos siglos quitarnos el velo y no quiero que ninguna mujer tenga que ocultarse.

P. ¿Y cree que es importante cómo se hace? Porque la consecuencia puede ser que los maridos de esas mujeres las encierren en casa. ¿Debería ir aparejado de programas de ayuda psicológica, jurídica, laboral...?

R. Las mujeres occidentales empezamos siendo la costilla de un hombre. Nos ha costado mucho salir de casa. En los setenta, cuando iba a dar de alta la luz de mi casa tenía que ir con el libro de familia con el nombre del señor Arriola [Pedro, su marido, fallecido en 2022]. Se trata de echarles una mano a ellas para que les cueste menos. A mí, siendo alcaldesa, han venido a verme mujeres maltratadas que me decían: ‘¿Cómo me voy a separar si tengo dos hijos? La Administración tiene un papel que jugar ahí.

P. Cuando se supo que el PSOE no había llamado en cinco meses a las denunciantes de acoso contra Francisco Salazar, mujeres socialistas expresaron públicamente sus críticas. ¿Por qué cree que las mujeres del PP han callado ante el caso de acoso denunciado en Móstoles?

R. Yo he oído a compañeras diciendo que no les ha gustado este tema. Lo mejor es que estos temas se diriman en la justicia. Yo intentaría convencer a mis compañeras, si han tenido una situación como esa, que denuncien y tendrán el apoyo de muchísimas compañeras. Y pediría que esos juicios sean lo más rápido posible.

P. ¿Cree que esta concejal de Móstoles se sintió arropada por su partido?

R. No la conozco y no estoy en el PP de Madrid. Pero yo animaría a todas a denunciar a sus acosadores porque no tenemos por qué admitirlo.

P. Según los documentos presentados ante el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, la vicesecretaria de organización del PP de Madrid, Ana Millán, trató de desanimar a esa concejala a denunciar y le dijo: “Todas hemos aguantado muchas cosas en política”. ¿Usted ha aguantado mucho o ha visto a otras compañeras aguantar mucho? ¿Es lo que recomendaría: aguantar?

R. Yo no he aguantado cosas de ese tipo y no quiero interpretar las palabras de nadie porque también hay ministros y ministras tragando muchos sapos para defender a Sánchez y quizá se estaba refiriendo a algo parecido. Pero claro que hay que denunciar. En el juzgado. Y ahora los jueces dirán.

P. Usted se plantó ante el proyecto de ley del aborto de un compañero de partido, Alberto Ruiz Gallardón, la sancionaron por ello y finalmente, el proyecto fue retirado. También se opuso el PP a la ley del matrimonio igualitario, a la del divorcio… ¿Ha perdido peso la corriente interna que empujaba en esa dirección?

R. Sí, esos se han pasado más a Vox. Por cierto, el dictamen del Constitucional que validó el matrimonio gay lo firmó Francisco Pérez de los Cobos, puesto por el PP, que según Podemos, era un facha.

P. De los Cobos figuraba en el listado de donantes y afiliados del PP.

R. ¿Y qué? ¿Eso lo invalida? Múgica [Enrique] o Gabilondo [Ángel, ambos socialistas] han sido grandes Defensores del Pueblo.

P. ¿Y Tezanos?

R. De Tezanos [José Félix, presidente del CIS] prefiero no hablar porque mi marido, que ya murió, lo defendía siempre, pero creo que ha perdido un poco el sentido de la razón.

P. En su primer discurso como presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo prometió hacer una política para adultos, renunciar al insulto y a la hipérbole. ¿Cree que ha cumplido?

R. Es que en la política actual es muy difícil, porque no se analizan las cosas con tranquilidad. La inmediatez te come, pero habría que echarle un poquito más de calma a los debates, hacer análisis más sosegados. Creo que él ha intentado aportar, pero con éxito escaso. A las 9 de la mañana todo el mundo espera las navajas. ¿Cómo se introduce una rosa?

P. ¿Qué pensó cuando vio a Vito Quiles cerrar el acto de campaña en Aragón? ¿Le parece un buen aliado?

R. No pintaba nada en el cierre de campaña del PP. Ellos sabrán por qué lo llevaron, porque además, Azcón [Jorge, presidente en funciones en la región] me parece un gran tipo, razonable, amable y sensato.

P. ¿Feijóo será presidente, si quiere?

R. Estoy convencida. Es un gran gobernante y es lo que falta hoy. Sobran estereotipos, grandes frases e imágenes.

P. ¿Con Abascal de vicepresidente?

R. Espero que no y animo a los españoles de centro a que lo impidan.

P. ¿Comparte los motivos que esgrime Isabel Díaz Ayuso para conceder una medalla a EEUU en momento en el que la Administración Trump es responsable de la detención de menores y el asesinato en plena calle de ciudadanos?

R. El año pasado le dio una medalla a Milei, pero no a Argentina. Esta se la da a EEUU, no a Trump. Y creo que es una forma de decir lo contrario, o yo lo interpreto así, y me alegra. Se la da a la cuna de la democracia y ese señor se está cargando todo eso. Creo que es una forma de decir que Estados Unidos es algo más que este señor.

P. ¿La forma de castigar a Trump es darle una medalla a EEUU en este momento?

R. No se la da a Trump.

P. Si estuviera en su mano conceder esa medalla en esta momento, ¿lo habría hecho?

R. Yo es que siempre he sido poco de medallas. Me costó mucho que me dieran la de mi ciudad, Málaga.

P. ¿Aprueba lo que está haciendo la Administración de Trump?

R. No. Me parece un error. Yo no apoyaría a ese dirigente, pero no puedes tampoco denigrarle, ha ganado unas elecciones. ¿Qué ha ocurrido en EEUU? Radicalismo.

P. El PP de Feijóo ha endurecido su mensaje sobre la inmigración, vinculándola, como hace Vox, a la inseguridad. ¿Se reconoce en esos discursos?

R. El miedo siempre es el peor consejero. Y creo que aquí hay miedo a lo desconocido, a lo diferente, y eso es malo, igual que hace unos años la familia le retiraba la palabra al que era homosexual. Europa ha sido incapaz de resolver un problema de todos.

P. ¿Pero cree que ser inmigrante te da más papeletas para ser un delincuente?

R. No. Lo que creo es que esto es una cuestión de Estado y nunca he visto una división tan absoluta como ahora por los muros que está creando Sánchez. El problema no es la inmigración ilegal, sino el enfrentamiento permanente que ha creado Sánchez.

P. El PP hizo regularizaciones de inmigrantes y el más interesado en ese muro es Vox.

R. Sánchez levanta el muro cuando no se sienta con el PP a hablar esto cuando es un tema de Estado.

P. Una encuesta de 40dB. para EL PAÍS reveló que aunque un 57% creía que había “demasiados inmigrantes” en España, cuando se preguntaba a los ciudadanos por su experiencia personal con la comunidad inmigrante esta era mayoritariamente positiva. ¿A qué cree que se debe?

R. El otro día me llegó al móvil una imagen de 2.000 musulmanes delante de una catedral manifestándose contra la iglesia católica. Cualquiera ve eso y se asusta. Por el móvil te llega información y desinformación.

P. Fue ministra de Sanidad. La contratación de seguros privados de salud crece exponencialmente, con la comunidad de Madrid en los primeros puestos del ranking. ¿Qué lee usted en ese dato? ¿Está el desvío de fondos públicos a la medicina privada deteriorando la pública?

R. La gente tiene más dinero y toma sus propias decisiones. Todas las administraciones, socialistas y populares han utilizado la parte privada de la sanidad para cubrir determinadas necesidades que no podía cubrir con la pública. ¿Eso denigra a la pública? Todo lo contrario. El sistema sanitario español es uno de los mejores. Y en Madrid están muchos de los mejores hospitales europeos. Pero claro que hay que meter más dinero y contratar a más profesionales.

P. En el hospital de Torrejón se rechazaba a pacientes.

R. Eso se quiso convertir en un escándalo, pero los ciudadanos de Torrejón no se movieron. Las listas de espera eran de las más cortas del sistema. Lo que pasa es que a Ayuso hay que matarla.

P. ¿Le gusta el estilo de Ayuso?

R. Hay cosas de ellas que me gustan y otras que me gustan menos, como todos, pero me parece una mujer valiente, con narices para cargarse a un consejero.

P. ¿Comparte los motivos de los médicos que han ido a la huelga? ¿Deben ser obligatorias las guardias?

R. Tengo un hijo médico y sé las guardias que ha hecho. Eso hay que regularlo, claro que sí. Lo que sí creo es que los salarios en el Sistema Nacional de Salud son muy bajos y por eso muchos médicos se están yendo a la privada.

P. ¿Le sorprendió lo que ocurrió con los cribados de cáncer en Andalucía? ¿Cree que se gestionó bien?

R. Eso se resolvió perfectamente bien.

P. Según la asociación de afectadas, algunas no lo pueden contar y otras retrasaron su tratamiento.

R. No sé, no estaba ahí, pero de entrada no creo que eso no haya pasado en otras comunidades autónomas o que esto no haya pasado en 40 años de gobiernos del PSOE. Pero detrás de Ayuso hay que matar a Moreno [Juan Manuel, presidente andaluz], que es un hombre absolutamente dialogante. Yo lo enmarco en esa situación.

P. En una ocasión dijo que su primer presidente favorito era Rajoy y el segundo, Felipe González. ¿Comparte las críticas que ha hecho recientemente contra Sánchez, llegando a decir que votará en blanco si él es el candidato?

R. Es una decisión muy personal. Puedes no estar de acuerdo con algunas cosas que diga González, pero no denigrarle porque es el hombre que crea un gran partido de centro izquierda, que gobierna este país durante 14 años y con un montón de muertos [se refiere a las víctimas de ETA]. Un poco de empatía hacia un compañero, ¿no?

P. Pero eso mismo se lo pueden reprochar a González con Sánchez, ¿no?

R. Yo tengo buenos amigos socialistas en Málaga y recuerdo que se iban a la agrupación y salían de los debates internos a las tres de la mañana. ¿Dónde están ahora los debates en el PSOE?

P. ¿En el PP hay mucho debate interno?

R. El Partido Popular es el que es. A mí nunca me han llamado la atención.

P. La multaron.

R. Pero eso fue por la organización interna del grupo parlamentario, que tiene su reglamento, no el partido. Aznar nunca me llamó para preguntarme por qué votaba que sí al aborto.

P. ¿Usted ha dudado alguna vez si votar o no al PP?

R. A mí me gusta votar, porque he pasado la mayoría de mi vida sin poder votar con Franco. Desde el noventa siempre he votado al PP.