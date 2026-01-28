El temporal ‘Kristin’ corta carreteras, provoca desalojos por las crecidas de ríos y suspende clases

Cortes de carreteras por copiosas nevadas, clases suspendidas y vecinos desalojados por temor a las crecidas de los ríos, la borrasca Kristin ha dejado un miércoles de nieve, lluvia y vientos muy fuertes en toda la Península. El temporal, al que seguirá un tiempo inestable por la llegada de nuevas borrascas atlánticas, ha afectado gravemente a las comunicaciones, a más de un centenar de carreteras, y ha provocado demoras y cancelaciones en la red ferroviaria. En Aznalcóllar (Sevilla) la Guardia Civil ha rescatado a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema, del río Guadiamar, y en Jaén han sido desalojados los ocupantes de unas 5.000 viviendas por la crecida de los ríos Jaén, Eliche y Guadalbullón. Muchos alumnos se han quedado sin clases en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.

A primera hora de la mañana, una intensa nevada en la zona norte y oeste de la Comunidad de Madrid, ha dejado la A-6 intransitable entre la capital y las provincias de Segovia y Ávila. Se ha cortado la circulación desde Madrid capital a Guadarrama, en el kilómetro 42, aunque a mediodía ya se había restablecido. La nieve también ha obligado a usar cadenas en Ávila y ha cerrado vías secundarias. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha suspendido todas las actividades lectivas por motivos de seguridad debido a la nevada y la Universidad Carlos III hizo lo propio para las clases de mañana jueves en su campus de Colmenarejo.

El Bulevar Gran Capitán de Córdoba con el paso de la borrasca Kristin, con paraguas rotos en el suelo por las fuertes rachas de viento. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

“Menos mal que el temporal ha llegado después de haber limpiado, recientemente, los cauces de los ríos, porque si no, no sé lo que hubiera pasado”, decía José Sánchez, presidente de la Unidad de Gestión Vecinal que agrupa a las seis asociaciones de vecinos afectadas por el desalojo en Jaén, informa Ginés Donaire. Algunos vecinos han sido evacuados a mediodía porque llegaba el agua a sus viviendas, principalmente en la zona del Puente de la Sierra y El Portazgo. La decisión se tomó después de que el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir alertase sobre el aumento del caudal de los ríos y de su paulatino recrecimiento.

Horas antes, unos 250 vecinos de la barriada de Guadarranque, en San Roque (Cádiz) fueron desalojados porque sus viviendas también corrían riesgo de inundarse. El Gobierno andaluz lo decidió el martes por la tarde, ante la crecida del río Guadarranque, después de que el pantano del mismo nombre comenzara a desembalsar agua. En Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero ha emitido un aviso rojo sobre la situación del río Cea, a su paso por Sahagún (León), ya que el caudal del río era de 61,99 metros cúbicos y tenía una tendencia ascendente por las lluvias y las nevadas de estos días. También tiene aviso rojo el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca).

Muro del IES El Brocense, en Cáceres, derrumbado a causa del fuerte viento. Eduardo Villanueva (EFE)

Las caídas de árboles han obligado a interrumpir el tráfico en Sevilla y han causado heridas leves a una mujer. En la costa granadina se ha desplomado un muro del estadio municipal de Motril, de varias decenas de metros, sin causar heridos.

Las llamadas de los responsables políticos a la prudencia se han sucedido durante el día. En Extremadura se ha enviado un mensaje Es-Alert a varias zonas de la región alertando del “riesgo extremo” por viento lluvia y nieve y se ha pedido “máxima precaución a sus ciudadanos”. Andalucía también ha utilizado este recurso para alertar a 36 municipios de la comarca del Valle del Almanzora y Los Vélez, ambas en Almería, por rachas de viento huracanadas. Se prevé que las rachas de viento superen los 100 kilómetros por hora en la provincia, así como fenómenos costeros, con olas de hasta seis metros en la capital.

En Castilla-La Mancha, los efectos del temporal han terminado afectando a unos 1.100 alumnos. En dos colegios de Ciudad Real se han registrado caídas de material, sin daños personales. En el centro García Bellido, de Villanueva de los Infantes, cinco aulas de Educación Infantil han sido evacuadas por inundación. El centro Cinco Casas también ha sido desalojado después de que el viento tirara un árbol sobre una parte del inmueble. En Extremadura, las clases escolares estaban suspendidas y en 77 municipios de Andalucía, del Valle del Almanzora (Almería), la Serranía de Ronda (Málaga) y la Sierra de Grazalema (Cádiz), tampoco se han abierto los centros educativos.

La Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas durante el temporal, este miércoles. Diego Radamés - Europa Press (Europa Press)

Más de un centenar de carreteras han resultado afectadas por la lluvia o el viento durante todo el día. Barajas ha cerrado una pista por hielo, ya reabierta, y se han producido cortes y retrasos en servicios ferroviarios de medio país. Al menos media docena de convoyes han tenido dificultades por el hielo y se han reprogramado rutas.

La estación de Sierra Nevada lleva tres días cerrada por lluvia y viento. En Algeciras (Cádiz), donde se han registrado rachas de más de 110 kilómetros por hora, sigue paralizada la actividad marítima de los Puertos de Algeciras y Tarifa y no se prevé que se pueda restablecer hasta el jueves. Ceuta lleva dos días incomunicada por mar y helicóptero. 2.800 camiones esperan en el interior del puerto de Algeciras y ya no se permite el acceso de más camiones al recinto portuario.

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos naranja, por riesgo importante, en las comunidades de Andalucía, Galicia y Murcia por fuertes vientos y mala mar. La lluvia marcará la jornada en buena parte del país, con precipitaciones más frecuentes e intensas en el sur de Galicia y en zonas montañosas de Andalucía, donde podrían mantenerse durante varias horas. En el Cantábrico se esperan chubascos fuertes, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo.