La borrasca ‘Kristin’ da paso a más lluvias y viento fuerte en gran parte de España

Después de un miércoles adverso en toda España debido al paso de la borrasca Kristin, que provocó numerosos problemas por nieve, lluvia y vientos muy fuertes, este jueves el tiempo en la Península seguirá inestable por la llegada de nuevas borrascas atlánticas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos naranja, por riesgo importante, en las comunidades de Andalucía, Galicia y Murcia por fuertes vientos y mala mar. En aviso amarillo, de peligro bajo, figuran Asturias, Cantabria, País Vasco, Baleares, además de Ceuta y Melilla con fenómenos costeros; Castilla - La Mancha por lluvias y fuertes rachas de viento; y la Comunidad de Madrid por precipitaciones que persistirán hasta llegada la noche.

De acuerdo con el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, la lluvia marcará la jornada del jueves en buena parte del país, con precipitaciones más frecuentes e intensas en el sur de Galicia y en zonas montañosas de Andalucía, donde podrían mantenerse durante varias horas. En el Cantábrico se esperan chubascos fuertes, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo.

La cota de nieve se situará por encima de los 1.500 metros, mientras que las temperaturas tendrán un ascenso generalizado. Eso sí, las mínimas se producirán al final del día. En Bilbao se alcanzarán valores cercanos a los 20 grados y en Murcia se superarán los 25.

Con la llegada del fin de semana, el temporal dará una tregua. El viernes se prevén lluvias más débiles y dispersas, aunque en el centro y el norte de la Península seguirá lloviendo, especialmente en Galicia. El viento continuará soplando con intensidad en el norte y el este, y las temperaturas serán algo más bajas, aunque todavía suaves para la temporada.

La jornada del sábado estará marcada por la lluvia en amplias zonas del norte y del oeste de la Península. No se descartan algunas precipitaciones débiles en otros puntos del territorio peninsular, aunque el área mediterránea quedará al margen. La nieve aparecerá en el Cantábrico y los Pirineos a partir de cotas relativamente bajas, entre los 700 y los 1.000 metros. El viento soplará con rachas muy fuertes en zonas del noreste peninsular y en Baleares. Las temperaturas descenderán ligeramente.

El domingo llegará un frente más activo, acompañado de vientos húmedos y templados. Dejará lluvias abundantes en el oeste de la Península, con especial incidencia en Galicia y en el entorno del Sistema Central. La cota de nieve se situará en niveles más altos debido al ascenso de las temperaturas. Este aumento térmico será notable en el sur del área mediterránea y en el Valle del Guadalquivir, donde se superarán los 20 grados.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos durante el resto de la semana, sobre todo en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan algunas lluvias débiles. En el sur, el tiempo será más despejado. Los vientos soplarán en general flojos o moderados, con alguna racha fuerte ocasional. Las temperaturas subirán, con mínimas entre 16 y 18 grados y máximas de entre 21 y 23 grados en zonas costeras.