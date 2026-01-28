El Ayuntamiento de Madrid activa la fase de Emergencia de su plan invernal y cierra nueve parques de la ciudad por el temporal

Los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa han registrado la mañana de este miércoles las mayores nevadas en el término municipal

El Ayuntamiento de Madrid ha activado esta mañana la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias Invernales municipal, por lo que se decreta la fase de Emergencia ante las consecuencias del temporal que afecta a casi todo el país. Esta Situación Operativa ―la segunda en una escala que va del cero al tres, siendo esta última la más grave― se establece normalmente cuando la Aemet ha activado un aviso meteorológico naranja (en estos momentos Madrid se encuentra en aviso amarillo tanto por nevadas como por vientos) y cuando hay afectaciones en varios distrito de la capital. Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa han registrado la mañana de este miércoles las mayores nevadas en el término municipal. Según ha informado el consistorio, más de 5.600 personas trabajan ya en la limpieza urbana en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en los distritos más afectados. Toda la maquinaria necesaria está activa y hay más de 200 esparcidores de sal sobre el terreno para derretir la nieve.

La borrasca Kristin ha dejado en Madrid las mayores nevadas desde Filomena. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en el Parque del Retiro registró 52,9 centímetros de nieve, y la de Madrid–Barajas 38,2 centímetros, según un reporte de la agencia EFE.

Nevada en el centro de Madrid, este miércoles. SAMUEL SÁNCHEZ

Emergencias Madrid ha asegurado a través de sus redes sociales que, en estos momentos, en la M-30 solo se están registrando incidencias en el túnel de las Cuatro Torres. El túnel de Valdepeñas está cortado en ambos sentidos, al igual que el Sinesio Delgado en dirección a la A-6, que se encuentra intransitable y con nivel negro de la DGT en sentido salida, específicamente en el punto kilométrico nueve.

Todas las líneas de la EMT están funcionando con normalidad, excepto dos: la 162, de Aravaca, y la 833 por cortes en el carril bus contrasentido Las Tablas.

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado puntos de recogida de salen los 21 distritos de la capital que permanecerán abiertos desde delas 10.00 hasta las 21:00 para todos los vecinos que lo requieran.

Cierre de parques

El Retiro y otros ocho grandes parques de la capital estarán cerrados durante todo el miércoles debido a las condiciones meteorológicas que se están registrando en Madrid, con nevadas en varias zonas de la ciudad, según ha informado el ayuntamiento. Estos cierres forman parte del protocolo municipal que se pone en marcha cuando las rachas de vientos superan determinados umbrales. Durante esta jornada, la Aemet ha activado el aviso amarillo por vientos, que pueden llegar a los 70 kilómetros por hora en la zona metropolitana.

Personas caminan por los alrededores del parque El Retiro, en Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ

Además de El Retiro, estarán cerrados el parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Juan Pablo II, la Quinta Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares. Cómo ya es costumbre, el ayuntamiento informará sobre estos cierres en los paneles situados en los accesos a El Retiro y en sus canales oficiales.