La DGT activa el nivel negro en la A-6 de Madrid y el rojo en la N-6, en Segovia

Las intensas nieves que se están produciendo en el norte y oeste de la Comunidad de Madrid provocan atascos y cierres de carreteras

La intensa nevada que se está registrando en la zona norte y oeste de Madrid ha obligado a la DGT a declarar el nivel negro (el de mayor severidad, con prohibición de circulación para todos los vehículos) en la carretera A-6, a su paso por Madrid, sentido salida, desde el punto kilométrico nueve. Esto significa quede tramo de la vía está completamente intransitable y que se prohíbe el paso de cualquier vehículo. También se encuentra en nivel negro la A-601, en Aldeamayor (Valladolid), de San Martín a Salamanca. En los alrededores de Segovia se están registrando también fuertes nevadas, por lo que la N-6, desde El Espinar hasta Adanero (Ávila), y la AP-61, en el peaje que conduce de El Espinar a Madrid, se encuentran en nivel rojo, por lo que está prohibida la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses y solo se permite el tránsito al resto si llevan cadenas o neumáticos de invierno.

El organismo de tráfico ha informado de que los camiones quitanieves van a comenzar la limpieza de la carretera A-6 en breve, que se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso. A primera hora de la mañana comenzaron a llegar los primeros conductores, que se encontraron con una situación meteorológica muy adversa y gran lentitud en la circulación, según ha dicho un portavoz de la DGT a este diario. Ningún coche ha quedado atrapado en esa carretera y ya se ha podido despejar la vía para su limpieza.

En el entorno de Madrid, la A-1 también se encuentra en nivel rojo en Somosierra y la M-607 en Colmenar Viejo. La AP-6, entre Guadarrama y Gudillos (Segovia), está en la misma situación. La M-50, a la altura de Boardilla del Monte, se encuentra en nivel amarillo ―prohibición para camiones y vehículos articulados, y circulación de turismos y autobuses con precaución, a un máximo de 30 kilómetros por hora―.

A estas horas, varios conductores están reportando que la nevada está provocando atascos en la M-40, que se encuentra en nivel verde ―la vía aún está transitable, pero se recomienda precaución―. La DGT informa de que hasta el momento no se han registrado accidentes de tráfico en esta vía, aunque sí confirma la lentitud en la circulación. El organismo ha rogado a los conductores que dejen libre el carril de la izquierda para que pasen los vehículos quitanieve.

Otras carreteras con restricciones de circulación para los turismos y prohibiciones para los camiones y vehículos articulados debido al nivel rojo que se ha activado en Castilla y León son la A-66 en Cáceres, desde Elvas hacia Salamanca; la A-50 y la AV-20 a su paso por Ávila capital; y la AP-51, que pasa por Ávila y Segovia, específicamente entre Brieva y Villacastín.

En el entorno de Segovia también se ha activado el aviso amarillo en la A-1, de Santo Tomé a El Molar, que prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados y restringe la velocidad del resto de automóviles a 60 kilómetros por hora.

Según la DGT, en estos momentos hay más de 160 carreteras afectadas por la nieve, 27 de ellas pertenecientes a la red principal.