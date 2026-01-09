El alcalde de Valladolid reniega de las zonas de bajas emisiones y levanta la suya ante el festival motero Pingüinos: “No creemos en ella”

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, del PP apoyado por Vox, ha renegado de la zona de bajas emisiones que incorporó a su ciudad por instrucción europea y la ha anulado para los días en los que por la urbe y sus alrededores se celebra el festival motero Pingüinos. El Ayuntamiento ha paralizado esta instrucción que impide a los vehículos más contaminantes acceder por ciertas partes del centro y el propio Carnero ha asegurado que no le ve sentido a esta limitación: “La zona de bajas emisiones es algo que tiene que estar adecuadamente medido y adecuadamente dimensionado y por eso la hemos reducido al mínimo concreto que entendemos legal porque realmente no creemos en ella”. Ecologistas en Acción, junto a la oposición, ha recordado que Valladolid, donde estiman que al año mueren unas 250 personas por complicaciones derivadas de la polución, alcanzó el 2025 el nuevo límite legal de contaminación de aire por dióxido de nitrógeno.

La iniciativa consistorial se anunció en los días previos al festejo motero Pingüinos, que atrae a un pinar de las proximidades de la ciudad a decenas de miles de moteros de todo el mundo, más de 40.000 en 2025. Carnero informó de que ante la “excepcionalidad” del evento se levantaría temporalmente esa zona de bajas emisiones para favorecer la movilidad de los vehículos a motor y que todos, sin importar su carga contaminante, pasen libremente. El primer edil, apoyado en la corporación por Vox, implantó la obligatoria zona reducida “en su mínima expresión” desde el pasado 1 de julio a causa del mandato europeo para núcleos de más de 50.000 habitantes y ha reiterado frecuentemente que ni él ni su socio, aún más crítico, creen en ella. Carnero sostiene que esta restricción se puede levantar según las circunstancias: “La ordenanza contempla un evento como es este como excepcional, y lo que estamos es cumpliendo la ley, tanto cuando establecemos la zona de bajas emisiones como cuando procedemos a exceptuarla en un momento concreto y en una circunstancia muy puntual como es Pingüinos”. Para él, “estamos haciendo lo correcto” y la anulación abarca desde el jueves, día de inicio del encuentro motero, hasta última hora del domingo.

El alcalde ha insistido en que esta medida se toma para favorecer a los motociclistas y también a la hostelería del centro de Valladolid, si bien los grupos de la oposición han recordado que esa normativa no afecta a los vehículos que se dirigen a los hoteles ubicados en el sector protegido. El movimiento consistorial ha colisionado contra Ecologistas en Acción, que ha cargado contra la decisión por suponer un “nulo compromiso municipal con la mejora de la calidad del aire” y “un sacrificio del derecho a la salud y al medio ambiente por los intereses económicos de una entidad privada como Turismoto [organizadora de Pingüinos]”. Los colectivos sociales Greenpeace, ARBA-Valladolid, Asamblea Ciclista de Valladolid, Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado y La curva también han suscrito estas quejas. La plataforma ecologista ha denunciado también al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que Valladolid implante “una zona de bajas emisiones eficaz” porque la actual es “inoperante para mejorar la calidad del aire en la ciudad, por su pequeño tamaño y la laxitud de las restricciones de acceso establecidas”. Ecologistas en Acción ha lamentado también que en Valladolid al año mueren unas 250 personas por complicaciones derivadas de la polución y que la ciudad alcanzó el 2025 el nuevo límite legal de contaminación de aire por dióxido de nitrógeno.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, afirma que según los organizadores de la organización “la limitación afecta solo al 1% de los participantes, así que es matar moscas a cañonazos”. Herrero recuerda la insistencia de Vox contra estas restricciones pese a que la han trazado junto al PP a mínima escala y que la extrema derecha ha declarado que anulará las multas, unas 90 de media diarias. “¿Qué agravio comparativo es este?”, se pregunta sobre los vallisoletanos multados que ven cómo se levanta por Pingüinos. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha criticado que “el alcalde se pasa al negacionismo climático y a la desprotección de la salud de los vecinos”. “Ha dicho lo que todos sabíamos, que no cree en la zona de bajas emisiones y por eso no solo ha hecho la más pequeña posible, sino que va a aplicar excepcionalidades cada vez que considere”, ha reprochado, incidiendo en que el acceso a los hoteles ya estaba regulado y temiendo que Carnero, con una actitud “cínica”, actúe así arbitrariamente: “El problema no son solo las 40.000 motos, sino que va a poder entrar todo el mundo”.