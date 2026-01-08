Renfe choca contra Castilla y León por tardar en aplicar descuentos en los bonos de Alta Velocidad en el corredor más utilizado

La operadora ferroviaria Renfe ha denunciado que la Junta de Castilla y León (PP) ha rechazado la aplicación del descuento del 25% en el precio de los bonos de Alta Velocidad “con los que la comunidad rebajaba el importe abonado por los usuarios sobre la reducción también aportada a escala estatal, que reducía la cantidad a la mitad para los empadronados”. Renfe asegura que “ha recibido una comunicación de la Junta de Castilla y León en la que se insta a no aplicar dicho descuento mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda”. La Junta ha anunciado este jueves, tras la reprobación de la operadora, que mantendrá vigentes las subvenciones. La entidad afirmó que los plazos podrían llegar a marzo pero la Administración territorial ha aprobado en el Consejo de Gobierno que se acepten de inmediato. La comunidad encara elecciones probablemente para el 15 de marzo y todos los partidos van marcando posiciones y estrategias de cara a la campaña.

La empresa pública emitió en la tarde de este miércoles un comunicado donde explicaba por qué los usuarios, desde ese mismo 7 de enero, no conseguían aplicar el usual descuento autonómico que beneficia a miles de personas: el corredor de Alta Velocidad Valladolid-Segovia-Madrid es el más utilizado de la red española. El mensaje detalla que Renfe ha cambiado sus servicios e implementado el abono 10-30, que requiere 10 traslados en un mes, y el “Pase Vía”, que establece una nueva forma de contabilizar los desplazamientos y sus precios entre los usuarios recurrentes. Estas modificaciones requieren adaptar “los compromisos económicos una vez firmada una adenda al convenio” y por eso Renfe mantuvo la bonificación habitual de la Junta.

“Sin embargo, el 7 de enero Renfe ha recibido una comunicación de la Junta de Castilla y León en la que se insta a no aplicar dicho descuento del T10-30 y del Pase Vía a las personas usuarias empadronadas en Castilla y León”, entrecomilla el comunicado, y estima que “en el mejor de los casos no será posible antes de primeros del mes de marzo”. Renfe insta al gobierno autonómico a que aplique de inmediato ese 25%, que se ven capaces de implementar al momento “para que ningún usuario se vea perjudicado”, pero admite que respetará las instrucciones “de las autoridades competentes”. Fuentes de la compañía indican que se informó a la Junta el 23 de diciembre, una semana antes de una comisión el 30 de diciembre, pero se sorprenden de que no haya habido movimientos autonómicos hasta el 7 de enero, coincidiendo el periodo mediante con las vacaciones navideñas. EL PAÍS ha accedido al correo electrónico en el que la Dirección General de Transportes de la Junta indica a Renfe que no reduzca el precio. En él se admite que tras la reunión con la empresa en la comisión pertinente el 30 de diciembre “se trasladó internamente la interpretación de Renfe de que los cambios introducidos” estaban amparados por la legislación vigente “pudiéndose aplicar la bonificación desde el 1 de enero de 2026”. “La respuesta interna recibida ha sido que es necesario incluir el abono 10-30 mediante una adenda al convenio”, prosiguen, y concluyen así: “Consecuentemente, mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma de la correspondiente adenda, no será de aplicación la bonificación del 25% del abono 10-30”. El correo se envió a las 12.33 de este miércoles y desde entonces dejó de constar la reducción, afectando a los usuarios que estaban tratando de adquirirlo. El precio ascendió a 77,75 euros por los 10 viajes cuando hasta entonces costaba la mitad.

EL PAÍS preguntó el pasado 5 de enero por estos descuentos y si seguirían en 2026, cuando aún no se había producido este choque institucional, y una fuente de la consejería de Movilidad respondió así: “Estamos viendo la forma de adaptar lo que veníamos haciendo a los distintos títulos que ha introducido Renfe. El viernes pasado hubo comisión de seguimiento del convenio para explicarnos en qué consisten sus títulos nuevos. Se ha cruzado información y se seguirá avanzando, la idea es mantenerlo como estaba”. Este jueves informaban antes de la confirmación oficial que “se va a mantener pero hay que adaptarlo a los nuevos títulos, es un tema administrativo entre la Junta y Renfe” y avisaron de que el cálculo de marzo como fecha de restauración de las rebajas era excesivo: “La idea es cuanto antes, otras veces en unos días se ha firmado, es fijar una fecha y que se firme por ambas partes”. Además, achacaban el retraso a las adendas y a los cambios en los títulos con los nuevos que se han instaurado. De fondo, agregaban, las elecciones territoriales esperadas para el 15 de marzo y los movimientos electoralistas.

La Junta ha remitido una nota de prensa donde se comunica que las subvenciones proseguirán un año más y que “esta decisión ha sido comunicada a Renfe para su aplicación inmediata”. La nota no alude a la reprimenda de la operadora. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se posicionó así en la red social X, antes Twitter: “Muchos preguntáis qué pasa con los descuentos de la Junta de Castilla y León sobre los abonos Avant. En este comunicado de Renfe está la respuesta. Porque la JCyL [Junta de Castilla y León] no había dicho ni palabra a los usuarios. Luego vas y les votas”.

El presidente de la asociación de usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León, Carlos Perfecto, lamenta a EL PAÍS este choque y espera noticias para pronunciarse: “Deberíamos hablar del cambio revolucionario que ha promovido el Ministerio, y del acto histórico que supone esto, y en cambio hablamos de este encontronazo”.