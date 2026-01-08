Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía
Se ven afectadas las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia que pasan por el tramo entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba
Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba provoca retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.
En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha indicado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.
Por un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz, los trenes de alta velocidad de larga y media distancia están experimentando retrasos.— INFOAdif (@InfoAdif) January 8, 2026
Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.
Fuentes de esta empresa pública han indicado que el robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en laalta velocidad española.
El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.
Los trenes están circulando con autorización de rebase de señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantiza los viajes pero más lentos de lo habitual.
Los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8:42 horas.
