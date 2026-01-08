El ‘Diario de León’ regala un calendario de 2026 con una foto de Franco

El periódico Diario de León ha incluido una foto del dictador Francisco Franco en el calendario de 2026 que ha regalado a sus lectores. La imagen muestra al caudillo entrando triunfal en un coche descapotado en la ciudad leonesa en 1964, vestido de gala militar y aclamado por el gentío mientras saluda. La instantánea se ha utilizado para ilustrar el mes de junio. Este periódico cuenta con una línea editorial conservadora, afín a la Junta de Castilla y León (PP), y se encuentra bajo el conglomerado mediático del constructor José Luis Ulibarri, condenado por fraude en el marco de la Trama Gürtel de financiación irregular del PP. EL PAÍS se ha dirigido al diario leonés para conocer el porqué de su decisión, pero no ha obtenido respuesta formal.

El leonés Isidoro Bueno, que se ha comunicado con EL PAÍS para denunciar la inclusión de esta fotografía entre el recopilatorio de imágenes conmemorativas de los 120 años del rotativo, la define como “una auténtica barbaridad”. “Me parece una auténtica barbaridad que una línea editorial como Diario de León se haga eco de la entrada victoriosa de un dictador en la ciudad de León”, lamenta el lector: “Está hecho a propósito, no sé si es por hacer ojitos a Vox o a Trump [Donald, presidente de Estados Unidos], no sé si echan de menos esa época. Es una auténtica salvajada, alguien tiene que parar esto de una vez. No se puede permitir que en este país se idolatre a un dictador que ha llenado las cunetas de cadáveres de quienes no pensaban como él”. Bueno recuerda que la provincia leonesa fue particularmente afectada por la represión del bando sublevado franquista contra el gobierno democrático de la II República, con múltiples fosas comunes y campos de concentración como el actual Parador de León, donde pasaron miles de republicanos y posteriormente ejecutadas víctimas del franquismo. El exsecretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca se ha posicionado así en la red social X, antes Twitter: “Esto es una barbaridad de tal calibre… Un diario regado con millones y millones por la Junta de Castilla y León y con su ‘capo’ condenado en la Gürtel por financiar al PP. Ahora, repartiendo calendarios con Franco triunfante”.

El Foro por la Memoria de León ha emitido un comunicado lamentando lo sucedido: “Esta decisión editorial resulta profundamente inapropiada e irresponsable en una sociedad democrática y supone una forma de exaltación del franquismo incompatible con los valores constitucionales y con la legislación vigente en memoria democrática. Existen innumerables fotografías históricas que podrían representar de manera digna y plural los 120 años de historia del periódico y de la provincia”. El colectivo ve “especialmente grave” que tal imagen llegue a los hogares leoneses “normalizando la presencia de un símbolo central del régimen franquista sin contextualización crítica alguna” y recuerda que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática condena enaltecimientos de la dictadura. “La memoria democrática no es una opción ideológica; es una obligación legal y ética en una sociedad que aspire a ser verdaderamente democrática”, inciden.

EL PAÍS se ha dirigido a la redacción del periódico para conocer su versión, pero no ha conseguido de momento una respuesta oficial. Una persona que ha atendido el teléfono admite que desconoce el proceso de selección, asegura que “no es una cosa tan tan horrible, es historia”, y alega que “en los otros 11 meses hay más fotos y no de Primo de Rivera”, sino que dos meses antes se incluye una instantánea del exalcalde Miguel Castaño durante la proclamación de la II República. Isidoro Bueno lamenta esa comparación que él también ha recibido al dirigirse a la plantilla del diario leonés: “Me dijeron que era historia de España y que en los colegios se estudia, qué tiene que ver ese republicano, ese alcalde no está señalado por asesinar a miles de personas. Miguel Castaño no fue un asesino como Franco, no tiene comparación ninguna. Es un absurdo total compararlos, es de tener muy mala leche”. El lector afirma que se indignó cuando vio la foto de Franco entrando en León y reclama explicaciones a las “muchas manos” por las que esa imagen de 1964 pasaría antes de ser insertada en el calendario.