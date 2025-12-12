Santiago recibe con honores las figuras del Pórtico de la Gloria tras 70 años decorando la vida de los Franco

Llegaron a Santiago desde Meirás, acompañados por la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín (BNG), el primer día de diciembre, y desde este jueves se pueden ver en el Museo do Pobo Galego, donde quedarán expuestos hasta que un comité asesor plantee una ubicación definitiva. Jeremías y Ezequiel (o Isaac y Abraham, como fueron identificados con anterioridad) son los profetas del exilio que en el siglo XII formaron parte del plan iconográfico de la desaparecida fachada románica de la Catedral de Santiago, ideado en el taller del Maestro Mateo. En la dictadura de Franco, durante una visita a Compostela, la esposa del Caudillo, Carmen Polo, se encaprichó con ellas y el gobierno local se las envió para decorar Meirás. Durante más de siete décadas han estado en manos de la familia Franco.

El hito “histórico”, como recalca la regidora, del regreso de Ezequiel y Jeremías se hizo posible tras una lucha judicial que el Ayuntamiento, entonces gobernado por Martiño Noriega (Compostela Aberta), empezó en 2016 y que encadenó sentencias favorables a la familia Franco hasta que, ya inesperadamente, el Supremo dio la razón al Consistorio. Que estas esculturas de granito, en su día policromadas, vuelvan a la capital gallega 50 años tras la muerte del dictador “da buena cuenta de la impunidad con la que sobrevivió el franquismo entre nosotros”, reflexionaba Sanmartín el día que acudió al fin al pazo de Meirás (Sada, A Coruña) con la teniente de alcaldesa, María Rozas (Compostela Aberta), para asistir al proceso de embalaje y traslado. La sentencia del Supremo, conocida el 19 de junio pasado, ha obligado también a los nietos del Generalísimo, los hermanos Martínez-Bordiú, a sufragar el transporte especial de las valiosas piezas medievales: 4.350 euros.

Escultura de Jeremías que fue expoliada durante la dictadura tras una visita de Francisco Franco y Carmen Polo a Compostela. ÓSCAR CORRAL

Tras el acto oficial de este jueves en el Museo do Pobo Galego, ahora no solo se pueden ver las esculturas, que ya habían formado parte de la exposición monográfica sobre Mateo que hace casi una década acogieron el Museo del Prado y la Catedral de Santiago y eran visitables en el BIC de Meirás. En la muestra preparada para recibirlas con honores se puede, entre otras cosas, imaginar cómo eran y dónde se ubicaban en el siglo XII estos profetas labrados en piedra. El investigador de la obra mateana Francisco Prado-Vilar, que trabajó en la restauración del Pórtico de la Gloria y resucitó digitalmente el desaparecido coro pétreo de la catedral, presentó un vídeo con su propuesta de reconstrucción íntegra de la fachada románica.

El trabajo, elaborado por el técnico de virtualización y restauración digital Alexandre González Rivas, con la información recabada por el historiador del arte, devuelve las partes amputadas y la policromía medieval al grupo de esculturas que se desecharon y dispersaron en 1519. Fue en ese momento cuando los canónigos ordenaron poner puertas al nártex, hasta entonces siempre abierto para los peregrinos. La basílica románica tenía una fabulosa fachada exterior, con tres arcos que coincidían, en la parte cubierta del atrio, con los que componen el Pórtico de la Gloria. Esas entradas llevaban adosadas figuras que completaban el proyecto iconográfico ideado por Mateo. En 2018, la Xunta de Galicia las declaró Bien de Interés Cultural.

Políticos, como Ana Pontón, líder del BNG (de azul oscuro), y representantes de la cultura gallega celebran la llegada de las esculturas a Santiago. ÓSCAR CORRAL

Ya casi nadie se acordaba de las estatuas de larga barba de Ezequiel y Jeremías hasta que en 2012 el colectivo de defensa del patrimonio románico O Sorriso de Daniel empezó a reivindicarlas. El grupo recordó que, después de ser abandonadas al aire libre, en 1933 las estatuas estaban localizadas en el vecino municipio de Vedra, en casa del conde de Ximonde. En 1948, tal y como recoge un acta notarial, el Ayuntamiento de Santiago las compró por 60.000 pesetas y se comprometió a cumplir la condición que imponía el dueño: nunca podrían salir de la ciudad. Pero en 1954, el gobierno local faltó a su palabra, después de que la primera dama se prendase de ellas durante una visita oficial al Pazo de Raxoi, la sede del Ayuntamiento, en la Praza do Obradoiro. El alcalde del momento, Enrique Otero, quiso satisfacer el antojo de Carmen Polo y se las mandó al Pazo de Meirás. Ahora que los profetas vuelven a ser del pueblo, la alcaldía nacionalista recuerda a los gobiernos (de los anteriores regidores Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo, del PSdeG), historiadores, colectivos memorialistas e instituciones que contribuyeron a su recuperación.

Elías y Enoc se exhiben en Pontevedra

Al tiempo que Santiago recobra sus estatuas mateanas, Pontevedra acaba de desempolvar las suyas, que no se exponían allí desde 2014. El museo provincial exhibe desde hace unos días las esculturas de Enoc y Elías, también datadas en torno a 1188 y procedentes del conjunto escultórico que completaba el mensaje religioso Pórtico en las jambas de la fachada románica. Las figuras llevaban 11 años en las salas de reserva, después de ser cedidas para la muestra sobre Mateo en el Prado o en Hospitalitas (2024), de la Fundación Las Edades del Hombre. Desde ahora se pueden ver en el claustro del Edificio Sarmiento, dedicado al prerrománico y el románico, dentro de los espacios del Museo de Pontevedra. Enoc y Elías, los llamados testigos del Apocalipsis, pertenecen a la colección del museo desde 1956 y se consideran las esculturas mejor conservadas de las siete que se conocen de la antigua portada de la catedral.

Visitantes se retratan con las esculturas de Ezequiel y Jeremías (al fondo) tras el acto oficial con el que se inauguró su exposición pública.

La reconstrucción virtual en tres dimensiones que presentó este jueves Prado-Vilar dentro del proyecto KosmoTech-1200 de la Universidade de Santiago es la primera recreación “completa” de la fachada desaparecida. En el vídeo aparecen ensambladas y restauradas todas las esculturas que se conocen, con la restitución de sus partes perdidas y los pigmentos y estampados de las vestiduras (perdidos por su exposición a la intemperie) pero semejantes a los patrones descubiertos en la restauración del Pórtico. El trabajo propone las ubicaciones, dentro del conjunto formado por la tribuna, el nártex y la cripta, dónde se situaban y cómo dialogaban con las figuras del Pórtico las esculturas de Enoc y Elías, de Ezequiel y Jeremías, del profeta Zacarías, de los reyes de Israel David y Salomón y del Santiago Miles Christi que custodiaba el templo como un guardián.