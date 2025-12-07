Carmen Calvo: “Ha vuelto un liderazgo hipermasculinizado, testosterónico”

La presidenta del Consejo de Estado critica la resolución del Supremo: “Inhabilitar a un fiscal general con un fallo lacónico es una falta de respeto al pueblo”

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 68 años) recibe a EL PAÍS tras celebrar, junto al Rey y el jefe del Ejecutivo, la reunión preparatoria de los actos por el quinto centenario de la institución el año que viene. En otra semana horribilis para su partido, el PSOE, la exvicepresidenta del Gobierno (2028-2021) y exministra de Cultura (2004-2007) opina sobre los últimos escándalos y sobre las reformas que, a su juicio, precisa la Constitución, que este sábado cumplió 47 años.

Pregunta. ¿Tenía un pronóstico sobre cuál podría ser el fallo tras el juicio al fiscal general del Estado? ¿Comparte las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que aseguran que la condena de Álvaro García Ortiz es una especie de golpe judicial para derribar al Ejecutivo?

Respuesta. Después de escuchar los testimonios [en el juicio], yo creía que era difícil condenar. A un fiscal general del Estado no se le puede inhabilitar con un fallo lacónico sin sentencia. Es una falta de respeto absoluta al pueblo español y a la opinión pública, porque el fiscal general del Estado no era un ciudadano particular. Esto es una democracia y los poderes emanan del pueblo. Se adelanta el fallo cuando vas a excarcelar a alguien que está en prisión preventiva, por ejemplo, con una intención de mejorar los derechos del reo. Este no es el caso. Si tienes claro el fallo, tienes que tener claros los argumentos. A partir de ahí, nadie se puede extrañar de que cualquiera diga lo que considere oportuno y que se desaten todo tipo de teorías.

P. ¿Cree que Carles Puigdemont cumple con los requisitos para ser amnistiado?

R. Ahora está pendiente de que lo establezca el Tribunal Constitucional. La amnistía es un instrumento que existe en todas las democracias. Yo se lo he explicado a mis alumnos [de Derecho Constitucional] durante casi 22 años. Te puede gustar o no la ley, pero cabe en el ordenamiento jurídico constitucional. Lo ha dicho el Abogado General [del Tribunal de Justicia de la UE]. Conviene que los debates políticos no se conviertan en falsos debates jurídicos. Es noble decir que estás en contra, pero no que es ilegal.

En 1978 no estábamos preparados para un Estado federal, pero hoy sí Carmen Calvo

P. La Constitución acaba de celebrar su 47º aniversario. ¿Tiene que ser actualizada?

R. En lo fundamental ha prestado un gran servicio, pero en 2028 deberíamos celebrarla preparando una reforma que la coloque en los siguientes 50 años. Y para eso hace falta hablar entre generaciones porque los jóvenes son también los dueños de este Estado.

P. ¿Qué tipo de reformas incluiría?

R. Hay que constitucionalizar algunos derechos, proteger algunos más, como el de la vivienda, ordenar la estructura territorial, reforzar todos los asuntos que afectan a la justicia climática… El aborto debería de quedar en el artículo 15 de la Constitución, porque si no, está al pairo de los cambios de gobierno. La derecha española tendría que hacer como la francesa y aceptar una reforma para incluirlo en la Constitución, dado que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la interrupción voluntaria del embarazo es constitucional. Y deberíamos de acabar conduciendo a España a ser un Estado federal, con las ventajas de la descentralización y el reconocimiento de la diversidad, pero con coordinación. Este Estado lo hemos hecho a golpes de negociación bilateral de los territorios con el gobierno de turno. Ahora tendríamos que hacerlo más eficiente y no poner nunca en riesgo la igualdad de todos los españoles. En 1978 no estábamos preparados para un Estado federal, pero ahora sí.

De Ábalos sabíamos lo que contaba su mujer. Ya está. EL PSOE no tiene una policía que se va contigo a casa

P. El PSOE se define en sus estatutos como un partido feminista; el último programa electoral abogaba por abolir la prostitución; sus votantes son, sobre todo, mujeres. ¿Ha percibido el desencanto tras los últimos escándalos? ¿Cree que podrán recuperar la confianza después de que dentro del partido se hayan traicionado esos principios?

R. El Partido Socialista es el que más ha hecho por la igualdad e incluso ha sido ejemplo para otros partidos fuera de España. Nublar el trabajo de un partido por casos concretos sería muy injusto. Esos casos duelen, a las militantes del PSOE a las que más, pero eso no puede opacar que el neofascismo trata de volver a arrinconar a las mujeres en todo el mundo y cualquier mujer es capaz de distinguir su enfado de dónde se juega sus intereses. Hay un formato de liderazgo hipermasculinizado, ha vuelto el hombre todopoderoso, testosterónico, y eso ¿quién lo frena? Las mujeres. Están sosteniendo las democracias mucho más que los hombres.

P. ¿Cuándo y cómo tuvo conocimiento de que uno de sus compañeros del Consejo de Ministros recurría habitualmente a prostitutas? ¿Avisó a Pedro Sánchez de esos comportamientos?

R. Por lo que decía su mujer. Yo lo comuniqué en el partido. El proceso judicial contra el señor Ábalos no es por eso. Que se escandalicen las mujeres en general, las feministas en particular, las abolicionistas en concreto y mi partido me parece bien, pero ¿que se escandalice la derecha que tres meses antes votó en contra de una ley abolicionista? Es pura hipocresía. A mí lo que me sorprende es que haya algunos escandalizados.

P. ¿Comparte la gestión que ha hecho el partido tras las acusaciones de acoso contra Francisco Salazar? ¿Le había llegado algo previamente o lo descubrió el mismo día que iba a ser nombrado miembro de la ejecutiva del PSOE?

R. Me entero el día que se publica y el partido decide que una persona bajo ese tipo de acusaciones no puede ocupar ningún cargo. No se han hecho bien las cosas. Por coherencia con nuestros principios y con la trayectoria del partido que ha hecho las mejores leyes de igualdad de la mano del feminismo jurídico, este asunto tiene que finalizar de manera impoluta. Por un lado, ayudando a que la verdad se conozca, y por otro, estando con las mujeres porque no pueden ser revictimizadas. Habrá que acompañarlas y que sientan la comprensión de un partido que es y sigue siendo feminista.

Carmen Calvo, durante la entrevista el pasado martes. Claudio Álvarez

P. El asesor de Ábalos, Koldo García, fue detenido en febrero de 2024. Era una señal de alerta importante. ¿La desoyó el partido? ¿Qué cree que ha fallado en el control interno?

R. No. El PSOE no tiene una policía que se va contigo a tu casa, ni a un hotel, ni a un viaje. Cinismo, el justo. En el Congreso de los Diputados hay un señor con una condena por violencia de género. ¿Cuánto hemos hablado de esto? El señor Ábalos está en un proceso que no tiene nada que ver con esto. Sabíamos lo que contaba su mujer. Ya está.

P. No nos referíamos a los escándalos sobre prostitutas, sino al caso de corrupción. ¿No fue la detención de Koldo García una oportunidad para que el partido indagara más?

R. El PSOE lo primero que hizo fue pedirle el escaño [a Ábalos] y sacarlo del partido. ¿Qué más puede hacer con un comportamiento que te puede doler muchísimo, pero que en este país, por desgracia para las abolicionistas, no es ilegal? Lo importante aquí es lo que ahora diga la justicia de los otros asuntos.

P. ¿Qué cree que es lo peor de los audios e informes de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) sobre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García? ¿Qué es lo que más le ha removido?

R. Quiero ser muy cauta porque son personas defendiendo su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y hemos visto condenar a políticos que luego han sido rehabilitados. Lo que sí me extraña es que después de todo lo que hemos vivido en este país con la corrupción haya alguien que piense que no le va pasar nada. Nos lo tendríamos que tomar en serio, sentarnos todos los partidos y reflexionar juntos sobre qué cosas de tipo preventivo, reactivo, tipificaciones especiales si hace falta se pueden hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que hablar de qué pasa con los escaños, por ejemplo. Lo más grave es que el país piensa que el sistema no funciona. A mí me ha removido escuchar que las mujeres son mercancía de gente que conoces. Tristemente nada nuevo bajo el sol aunque nos duele mucho que lo haga gente que por haber militado en el partido en el que militaban esto no lo podían hacer.

Cometimos un error en la Transición, la construimos sobre la desmemoria y ahora lo estamos pagando muy caro

P. Mientras Felipe VI presidía la reunión del Consejo de Estado preparativa de su quinto centenario, su padre difundía un vídeo reivindicando su legado y promocionando su libro. ¿Qué opina de las memorias del rey emérito, por ejemplo, de sus loas a Franco?

R. El rey emérito ya no lee bien la sociedad española, que cada vez es más exigente con el comportamiento de los cargos públicos. Él mismo ha contado que su padre, don Juan, le advirtió que un rey no publica memorias y creo que debería haberle hecho caso. Por él, por este país, que importa más que todo, y por su hijo.

P. ¿Y cree que debe permanecer fuera de España? Tiene 87 años…

R. Es él quien ha decidido no tener aquí su residencia fiscal. Y para los que consideramos que la patria es el IRPF, los impuestos con los que sostenemos la convivencia del Estado, es determinante dónde tributas. Podemos entender que con 87 años quiera estar en su país, pero no que alguien que ha sido rey de España no tenga su patrimonio ni pague sus impuestos aquí.

P. En ese diálogo intergeneracional del que hablaba a propósito de la reforma de la Constitución, ¿cree que habrá un nuevo referéndum para decidir entre monarquía o república?

R. Creo que va a depender de la trayectoria de austeridad, honestidad y limpieza de la familia real y de qué sienta en relación a la figura de la princesa de Asturias la gente joven, que cuando tome las riendas podrá plantear lo que quiera. La legitimidad de la monarquía española es la Constitución, no la historia. Cuando toque hay que hablar. Aquí no valen los tópicos. En esencia, la República responde más a los parámetros democráticos, pero nos alarmamos cada día con lo que dicen algunos presidentes de república y hay monarquías que estabilizan a sus países. Lo importante es si funciona o no. Creo que don Felipe y doña Letizia han leído bien los tiempos y que una joven políglota, avezada en un mundo mucho más abierto, puede ser un activo para el país, pero eso va a depender de la gente más joven.

P. Isabel Díaz Ayuso dice que España va camino de ser una dictadura y el expresidente José María Aznar ha afirmado recientemente que no puede condenar la Guerra Civil porque su padre formó parte del bando sublevado. ¿Por qué cree que frivoliza la derecha con el franquismo?

R. Cometimos un error en la Transición, la construimos sobre la desmemoria y ahora lo estamos pagando muy caro. No se debió silenciar a las víctimas del bando perdedor. Si el paso de la dictadura a la democracia se hubiera hecho desde el respeto a la verdad, hoy no estaríamos viendo a muchos jóvenes reivindicar el franquismo como si no fuera una dictadura terrible. Vemos declaraciones absolutamente inaceptables, basadas en la mentira y en la falta de respeto a las víctimas. Esa es una curiosa costumbre de este país: hay víctimas que respeta y otras que no cuentan como víctimas. A los que tienen a sus familiares en fosas comunes no se los respeta. A los padres, madres, hermanos de las mujeres que asesina el terrorismo machista tampoco, porque se levantan por la mañana y ven que hay una línea política negacionista de la violencia machista que dice que eso no existe. El argumento del expresidente Aznar no me parece un argumento, me parece una excusa.

P. Vox es, con mucha diferencia, la primera fuerza en intención de voto entre los jóvenes…

R. Porque el franquismo no se ha explicado en clase. Es patológico porque un ser humano individual no prescinde de su historia, es más, si se te borra el pasado es que tienes una enfermedad. Hemos tardado tanto en reaccionar, que se ha consolidado que esto no se explique, que mucha gente en clase haya dejado de llamar a la dictadura, dictadura, y nuestro sistema de control en el ámbito educativo no ha actuado cada vez que esto ocurría, no ha abierto expedientes a los profesores que estaban falseando la realidad. Por eso hay una generación de jóvenes que piensan que el franquismo no estuvo tan mal y a partir de ahí, que una dictadura puede ser mejor que una democracia.

P. Con el feminismo pasa algo parecido, genera rechazo en una parte de los chicos jóvenes…

R. Porque pareciera que los asuntos de la memoria o de la igualdad eran ideológicos y no lo son. El feminismo es democracia. Hemos sido demasiado melifluos con un combate que ahora ya es a rostro descubierto y hemos ido construyendo un país en el vacío.

Carmen Calvo, en su despacho del Consejo de Estado el pasado martes. Claudio Álvarez

P. ¿Qué cree que ha hecho mal la izquierda para no convencer a esos chicos de que feminismo es democracia?

R. No hay ningún error. Esos chicos jóvenes son las primeras generaciones que han perdido los privilegios y esto no hay ley que lo arregle. Nosotras hemos hecho un trabajo de transmisión con las mujeres más jóvenes. Les hemos dicho: estudia, trabaja, no lo fíes todo a tu pareja, querer a alguien es una cosa, pero no tener independencia otra, defiéndete de la violencia, interrumpe tú embarazo si consideras que no puedes tirar, tu vida es tuya… Pero no tengo claro que los varones, que en su inmensa mayoría son gente igualitaria y pacífica, hayan hecho lo mismo, afeándole a los más jóvenes determinados comportamientos. Ese trabajo no lo puede hacer ni el Estado ni las leyes.