El Rey pide al Consejo de Estado que se acerque a la ciudadanía “con un lenguaje claro e inclusivo”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda este lunes al Rey a su llegada a la sesión constitutiva del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración de los 500 años del Consejo de Estado.

El Rey ha presidido este lunes en Madrid el pleno de la comisión nacional para la conmemoración del quinto centenario del Consejo de Estado, el más antiguo de Europa (1526) y quizá del mundo. Durante su intervención en el acto ha lamentado que “lo que hace y lo que hizo” el organismo pase a menudo “desapercibido” para el conjunto de la sociedad y ha recordado que para él mismo era “un gran desconocido” hasta que lo visitó por primera vez cuando estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. El quinto centenario debe ser una ocasión, añadió, para “saldar ese déficit de conocimiento, divulgar lo que es y lo que hace”, y hacerlo, subrayó, “con un lenguaje claro e inclusivo, otro de los grandes retos del mundo del derecho en su relación con la ciudadanía”.

Felipe VI ha destacado la importancia del máximo órgano consultivo del Gobierno “como cauce de la convivencia” en “tiempos trepidantes” y en “la consolidación de las libertades democráticas”, un proceso que recordó, también comienza a conmemorarse este año, en alusión al medio siglo de la muerte de Franco y el inicio de la Transición, tras la restauración de la monarquía en España. Precisamente este lunes, su padre, Juan Carlos I, que no fue invitado al acto institucional por el aniversario de la Monarquía, ha difundido un vídeo en el que reivindica su “legado” y promociona su libro de memorias, que sale a la venta en España este miércoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó que el Consejo de Estado, que desde marzo de 2024 preside la exvicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo, “nació en un mundo que no se parece en nada al actual”, en el que no existían los derechos sociales y las mujeres “no eran ciudadanas de pleno derecho” y ha destacado su función consultiva para hacer más “preciso” al poder Ejecutivo, en muchos casos, señaló, “tras acalorados debates”. Sánchez también subrayó su función “pedagógica” al “enseñar que el poder compartido es mejor que el poder aislado y que una sociedad que delibera es mucho más libre que una que improvisa”.

Carmen Calvo destacó que el organismo que preside “sirve al interés general”, “mejora la democracia y aporta rigor jurídico al Estado de derecho” abriendo “espacios de reflexión serena en tiempos que exigen claridad y prudencia”. Citando a su fundador, el emperador Carlos V, señaló: “No hay poder más firme que el que se apoya en el juicio de los prudentes”.

La comisión reunida esta tarde se encargará de diseñar un programa de actos para conmemorar el quinto centenario del organismo, con especial atención a sus homólogos en Europa y Latinoamérica.